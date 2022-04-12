Ev arkadaşını öldüren zanlılar tutuklandı - Son Dakika
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Ev arkadaşını öldüren zanlılar tutuklandı

12.04.2022 15:54

Ev arkadaşını öldüren zanlılar tutuklandı Esenler'de Afgan uyruklu İnayet A., 2 kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Ev arkadaşını öldüren zanlılar tutuklandı

İSTANBUL - Esenler'de Afgan uyruklu İnayet A., 2 kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Zanlıların İnayet A.'nın ev arkadaşı olduğu ortaya çıkarken maktul şahsı hastaneye kaza geçirdi diye kendileri tarafından bıraktıkları öğrenildi. İki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Esenler'de, 7 Nisan Perşembe günü meydana gelen olayda iddialara göre, kaza geçirdi diye hastaneye bırakılan Afgan uyruklu İnayet A.'nın, ev arkadaşları Varıs A. ile Mahmut A. tarafından bıçakla öldürüldüğü öğrenildi. Yapılan çalışmalarda Varıs A. ve Mahmut A. gözaltına alındı. Şahısların arkadaşlarını aralarında geçen bir tartışma nedeniyle kavga ettikleri daha sonra kavganın şiddetlenmesi üzerine darp edip bıçakladıkları öğrenildi. Ticari taksiye atlayıp kendileri hastaneye bıraktıklarını itiraf etti. Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şahısların hastaneye arkadaşlarını sedye ile bıraktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Ev arkadaşını öldüren zanlılar tutuklandı
Ev arkadaşını öldüren zanlılar tutuklandı
Ev arkadaşını öldüren zanlılar tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev arkadaşını öldüren zanlılar tutuklandı - Son Dakika


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