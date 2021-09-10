Ev Baskını Filmi - Son Dakika

Evli bir çift, küçük bir kasabaya taşınmaya karar verir. Yeni evlerine taşınan çift, başlarda hayatlarından oldukça memnundur. Ancak yaşadıkları haneye tecavüz olayı onların hayatının altüst eder. Yaşanan olay kadının travma yaşamasına neden olur. Olayın etkisinden çıkamayan kadın, etrafındaki kişilerin göründüğü gibi olmadığından şüphelenmeye başlar.

Yönetmen: Adam Salky

Senaryo: Chris Sparling

Oyuncular: Logan Marshall-Green, Freida Pinto, Robert John Burke, Hayes Hargrove, Mark Sivertsen, Yvette Fazio-Delaney, Megan Elisabeth Kelly, Clint Obenchain, David DeLao, Brandon Root, Bonita King, Josh Horton

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Intrusion

Yapımcı Firma: EMJAC Productions

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 22.09.2021

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