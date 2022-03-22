Ev değil cephanelik çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ev değil cephanelik çıktı

22.03.2022 12:11
Ev değil cephanelik çıktı

Aksaray'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik bir eve düzenlediği operasyonda, 2 adet av tüfeği, 1 adet makinalı akrep tabanca, 1 adet silah dürbünü, 1 adet lazer hedef noktalayıcı, 4 adet şarjör ve çok sayıda çeşitli mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aksaray'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik bir eve düzenlediği operasyonda, 2 adet av tüfeği, 1 adet makinalı akrep tabanca, 1 adet silah dürbünü, 1 adet lazer hedef noktalayıcı, 4 adet şarjör ve çok sayıda çeşitli mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon, Hamidiye Mahallesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir ikamette uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Hamed Beg B. (28) ile Habib G. (18) isimli şahısları takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen teknik ve fiziksel takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda 2 şüphelide yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 30 gram afyon sakızı, 15 gram kubar esrar maddesi, 2 adet av tüfeği, 1 adet makinalı akrep tabanca, 1 adet silah dürbünü, 1 adet lazer hedef noktalayıcı, 4 adet şarjör ve çok sayıda çeşitli mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Ev değil cephanelik çıktı
Ev değil cephanelik çıktı
Ev değil cephanelik çıktı

YORUMLAR
500
Osmaniye'de bir hafta da yakalanan 12 şüpheli tutuklandı Osmaniye'de bir hafta da yakalanan 12 şüpheli tutuklandı Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Uyuşturucu, Av Tüfeği, Aksaray, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev değil cephanelik çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:16 Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
12:00 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusların gıda ve mühimmat stoku azaldı
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 12:20:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ev değil cephanelik çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement