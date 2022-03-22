Ev değil cephanelik... Operasyonlarda çok sayıda silah ve silah malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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Ev değil cephanelik... Operasyonlarda çok sayıda silah ve silah malzemeleri ele geçirildi

22.03.2022 21:42

Ev değil cephanelik... Operasyonlarda çok sayıda silah ve silah malzemeleri ele geçirildiAKSARAY Aksaray'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik bir eve düzenlediği operasyonda, 2 adet av tüfeği, 1 adet makinalı akrep tabanca, 1 adet silah dürbünü, 1 adet lazer hedef noktalayıcı, 4...

Ev değil cephanelik... Operasyonlarda çok sayıda silah ve silah malzemeleri ele geçirildi

AKSARAY Aksaray'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik bir eve düzenlediği operasyonda, 2 adet av tüfeği, 1 adet makinalı akrep tabanca, 1 adet silah dürbünü, 1 adet lazer hedef noktalayıcı, 4 adet şarjör ve çok sayıda çeşitli mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon, Hamidiye Mahallesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir ikamette uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Hamed Beg B. ile Habib G. isimli şahısları takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen teknik ve fiziksel takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda 2 şüphelide yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 30 gram afyon sakızı, 15 gram kubar esrar maddesi, 2 adet av tüfeği, 1 adet makinalı akrep tabanca, 1 adet silah dürbünü, 1 adet lazer hedef noktalayıcı, 4 adet şarjör ve çok sayıda çeşitli mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ev değil cephanelik... Operasyonlarda çok sayıda silah ve silah malzemeleri ele geçirildi
Ev değil cephanelik... Operasyonlarda çok sayıda silah ve silah malzemeleri ele geçirildi
Ev değil cephanelik... Operasyonlarda çok sayıda silah ve silah malzemeleri ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev değil cephanelik... Operasyonlarda çok sayıda silah ve silah malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika


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