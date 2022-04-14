Ev değil, sanki cephanelik - Son Dakika
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Ev değil, sanki cephanelik

14.04.2022 00:59
Ev değil, sanki cephanelik

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Altıntaş ilçesinde ikamet eden İ.Y. isimli şahsın ikametinde ruhsatsız silah tamiri ve satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

"Cephanelik gibi ev"

Jandarmanın 'Bomba Arama Köpeği Deprem' ile birlikte şahsın evinde yaptığı aramada, 25 tabanca, 4 av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 2 havalı tüfek, 11 toplu tabancaya ait silindir, 17 tabanca fişeği, 130 av tüfeği fişeği, 15 kurusıkı tabanca fişeği, 11 kutu havalı tüfek fişeği ve 1 adet yatağan kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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Jandarma, Hisarcık, Altıntaş, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev değil, sanki cephanelik - Son Dakika


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