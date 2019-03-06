“Ev dışı tüketim sektörü yüzde 18 büyüdü”
35 dakika önce
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Başkanı Semih Decan, 4 yıldır ölçümlenmeye başlanan ev dışı tüketim sektörünün geçen yıl yüzde 18 büyüdüğünü söyledi.
Eczacıbaşı
Tüketim Ürünleri Grubu Başkanı Semih Decan, 4 yıldır ölçümlenmeye başlanan ev dışı tüketim sektörünün geçen yıl yüzde 18 büyüdüğünü söyledi. (Osman Kılıç
)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:05
Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"
Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı
Araç Kiralama Devi İflas Etti! 26 Bin Araç Yarı Fiyatına Satışa Çıkarıldı
Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a Evlilik Cevabı: Yeniden Evlenmem İmkansız