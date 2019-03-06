Son Dakika Haberleri: “Ev dışı tüketim sektörü yüzde 18 büyüdü”

“Ev dışı tüketim sektörü yüzde 18 büyüdü”

35 dakika önce

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Başkanı Semih Decan, 4 yıldır ölçümlenmeye başlanan ev dışı tüketim sektörünün geçen yıl yüzde 18 büyüdüğünü söyledi.

“Ev dışı tüketim sektörü yüzde 18 büyüdü”, System.String[]
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Başkanı Semih Decan, 4 yıldır ölçümlenmeye başlanan ev dışı tüketim sektörünün geçen yıl yüzde 18 büyüdüğünü söyledi. (Osman Kılıç)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:05 

Osman Kılıç, Eczacıbaşı Topluluğu, Ekonomi
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