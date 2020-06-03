Ev dışı tüketim sektöründe hijyen standartları eğitimle aşılacak - Son Dakika

Ev dışı tüketim sektöründe hijyen standartları eğitimle aşılacak

Eczacıbaşı Profesyonel İş Birim Direktörü Ömer Koç, online hijyen seminerleriyle sektör profesyonellerine temizlik ve hijyen anlamında tam destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ev dışı tüketim sektöründe hijyen standartları eğitimle aşılacak, System.String[]

Eczacıbaşı Profesyonel İş Birim Direktörü Ömer Koç, online hijyen seminerleriyle sektör profesyonellerine temizlik ve hijyen anlamında tam destek vermeye hazır olduklarını söyledi.


Ev dışı tüketim sektörü, normalleşme sürecinde belirlenen standartlarla kapılarını misafirlerine açmaya hazırlanıyor. Eczacıbaşı Topluluğu'nun dört ana grubundan biri olan Tüketim Ürünleri Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Eczacıbaşı Profesyonel, sektörün hijyen konusunda bilgisini artırmak ve standartlarını yükseltmek adına ücretsiz, online seminerler düzenleyerek bilgi ve deneyimini paylaştığını duyurdu. Sektör profesyonellerinin mesleki gelişimlerine de katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Eczacıbaşı Profesyonel İş Birim Direktörü Ömer Koç, bundan sonraki süreçte yaşanacak dönüşüme hazırlıklı olmak için çeşitli uygulamalar hayata geçirerek, sektöre destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.


"Sektörün geleceği için mesleki gelişim şart"


Dijitalleşme vizyonları kapsamında tüm uygulama ve hizmetlerini dijital ortamda yoğun bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Ömer Koç,"Yeni normalimize uyum sağlamak ve dönüşümü en iyi şekilde gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2017 yılında otellerde hijyen standartlarını yükseltmek ve korumak adına başlattığımız 'Hijyende Mükemmellik' projemiz devam ediyor. Eğitim ve danışmanlık birimimiz EP Akademi'nin hazırladığı; sektör çalışanlarının temizlik ve hijyen konularında bilgi birikimini artırabileceği 'Uzaktan Eğitim Programı'mızı hem sektörümüzün hem STK'ların hem de turizm öğrencilerinin online erişimine açtık. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan uzmanlarımızın katılımıyla sektöre açık, ücretsiz seminerler düzenliyoruz. Sektörümüzün geleceği için eğitim daha da önem kazandı. Biz de sektör çalışanlarının mesleki gelişimine yardımcı oluyoruz" dedi.


Hijyen bilinci artıyor


Verilen bilgiye göre, Eczacıbaşı Profesyonel'in bünyesinde yer alan EP Akademi; koronavirüs salgınıyla birlikte sektör paydaşlarına 'Uzaktan Eğitim Programı'nda yer alan dijital eğitimler ile temizlik ve hijyen konularında detaylı bilgi edinme imkanı sunuyor. Eczacıbaşı Profesyonel'in sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilen seminerler dizisinde ise uzmanlar tarafından konaklama sektöründen gıda ve üretim tesislerine kadar pek çok alanda hijyen konusu bir kez daha masaya yatırılarak, yeni normal sürecinde hangi tedbirlerin alınabileceği konusunda kapsamlı bilgiler veriliyor. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Ömer Mehmet Koç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 11:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ev dışı tüketim sektöründe hijyen standartları eğitimle aşılacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı         
11:35
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı         
11:28
Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi         
11:23
Madrid Belediye Başkan Yardımcısı, gazetecinin sorusuna bacak kasını göstererek cevap verdi Madrid Belediye Başkan Yardımcısı, gazetecinin sorusuna bacak kasını göstererek cevap verdi         
11:22
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü         
11:21
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek         
11:17
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı         
11:03
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı         
11:01
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı         
10:47
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir         
10:43
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor         
10:37
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor         
10:31
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:29
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü         
10:27
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti         
10:24
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor         
10:21
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Lady Gaga, kalçasına kadar fileli olan taytıyla dikkat çekti Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Lady Gaga, kalçasına kadar fileli olan taytıyla dikkat çekti         
10:19
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi         
10:12
İş insanına İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan Ayşe Özgün yakalandı         
10:04
Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler         
10:01
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu         
10:00
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
09:58
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı         
09:56
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu         
09:52
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı         
09:40
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı         
09:36
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi         
09:36
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı         
09:31
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu         
09:25
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 12:05:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ev dışı tüketim sektöründe hijyen standartları eğitimle aşılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]