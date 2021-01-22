Ev duvarındaki tarihi eser müzeye taşınacak - Son Dakika

Ev duvarındaki tarihi eser müzeye taşınacak

22.01.2021 10:54

Ev duvarındaki tarihi eser müzeye taşınacak Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen antik lahdin sökülmesi için resmi süreç tamamlanma aşamasına geldi Manisa'nın Kula ilçesinde bağlı Bebekli Mahallesi'nde 1958 yılında yapılan taş duvarlı bir evin duvarında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu...

Ev duvarındaki tarihi eser müzeye taşınacak

Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen antik lahdin sökülmesi için resmi süreç tamamlanma aşamasına geldi

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde bağlı Bebekli Mahallesi'nde 1958 yılında yapılan taş duvarlı bir evin duvarında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen antik lahdin, yetkililerin denetiminde yapıya zarar verilmeden sökülmesi için resmi süreç başlatıldı. Önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan resmi sürecin ardından evin dış duvarının tam köşesinde bulunan eser, sökülerek müzeye taşınacak.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi'nde geçtiğimiz ay vefat eden Yunus Demirtaş'ın "kagir" diye tabir edilen yığma taş binanın giriş kısmının sağ tarafındaki duvar üzerinde koç, çiçek, boğa başı, erkek ve kadın yüzü tasvirinin yer aldığı lahit tespit edildi. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan çalışmalar kapsamında, lahdin sökülüp müzeye taşınması için resmi süreç de hızlandırıldı. 1958 yılında yapılan taş ev üzerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparken, taş binanın giriş kısmındaki duvarın tam köşesinde bulunan ve 17 asırlık olduğu tahmin edilen lahdin, ilk belirlemelere göre milattan sonra 3. yüzyıla ve Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin ediliyor. Resmi sürecin ardından söküm sürecinin eve ve lahde zarar vermeden tamamlanması için önlem alınacak.

"Yapıya ve lahde zarar verilmeden sökme işlemi yapılacak"

Mahallede özellikle 50 yıldan eski kagir binaların bulunduğuna dikkat çeken Mahalle Muhtarı Rahmi Gök, diğer taş evlerde buna benzer bir örneğe rastlanmadığını söyledi. Bina yapı denetiminin olmadığı dönemlerde mahalleli vatandaşların bölgedeki taşlardan evlerini yaptığını dile getiren Muhtar Gök, kagir evin duvarındaki lahit için kendisinin muhtarlık döneminden önce çalışmaların başladığını söyledi. Önceki yıllarda lahdin süslü bir mermer işçiliğine benzediği için tarihi öneminin farkında olmadıklarını dile getiren Muhtar Gök, "Bu ev 1958 yılında yapılmış. Mahalleli vatandaşımız Yunus Demirtaş'a ait. Evin duvarında bulunan tarihi öneme sahip olduğunu öğrendiğimiz lahit için, benim muhtarlık dönemimden önce çalışmalar başlatılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan çalışmalar neredeyse son aşamasına geldi. Resmi sürecin tamamlanmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve yetkililer tarafından yapıya ve lahde zarar verilmeden sökme işlemi yapılacak. Mahallemizde 50 yıldan eski çok fazla ev var. Fakat başka bir evimizde buna benzer bir örnekle karşılaşılmadı" ifadelerine yer verdi.

Ev duvarındaki tarihi eser müzeye taşınacak
Ev duvarındaki tarihi eser müzeye taşınacak
Ev duvarındaki tarihi eser müzeye taşınacak
Ev duvarındaki tarihi eser müzeye taşınacak

Yunus Demirtaş, Manisa, Kula, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ev duvarındaki tarihi eser müzeye taşınacak - Son Dakika


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