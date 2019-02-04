Son Dakika Haberleri: Ev Eşyalarını Kamyonete Yüklerken Yakalandılar

Ev Eşyalarını Kamyonete Yüklerken Yakalandılar

48 dakika önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir evin eşyalarını kamyonete yükleyen 4 kişi, hırsızlık iddiasıyla suçüstü yakalandı.

Ev Eşyalarını Kamyonete Yüklerken Yakalandılar, System.String[]
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir evin eşyalarını kamyonete yükleyen 4 kişi, hırsızlık iddiasıyla suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Görükle Dumlupınar Mahallesi Üçoluk Caddesi'ndeki S.B'ye ait evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine giti.

Ekipler, 4 kişinin bir kamyonete çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, yatak, gardırop, kanepe gibi eşyaları yüklediğini gördü.

Polis ekiplerinin telefonla ulaştığı evin sahibi S.B, evinden taşınmadığını, eşyalarını kimin aldığını bilmediğini söyledi.

Bunun üzerine Ö.T, E.O, S.A ve S.Ü, suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:50 Kaynak: AA

Görükle, Polis, Bursa, Güncel
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