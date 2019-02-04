Ev Eşyalarını Kamyonete Yüklerken Yakalandılar

Bursa
'nın merkez Nilüfer
ilçesindeki bir evin eşyalarını kamyonete yükleyen 4 kişi, hırsızlık iddiasıyla suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Görükle Dumlupınar
Mahallesi Üçoluk Caddesi'ndeki S.B'ye ait evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine giti.
Ekipler, 4 kişinin bir kamyonete çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, yatak, gardırop, kanepe gibi eşyaları yüklediğini gördü. Polis
ekiplerinin telefonla ulaştığı evin sahibi S.B, evinden taşınmadığını, eşyalarını kimin aldığını bilmediğini söyledi.
Bunun üzerine Ö.T, E.O, S.A ve S.Ü, suçüstü yakalandı.
Uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.