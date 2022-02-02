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Ev eşyası taşırken dördüncü kattan düştü - Son Dakika

Ev eşyası taşırken dördüncü kattan düştü

02.02.2022 17:29
Ev eşyası taşırken dördüncü kattan düştü

Kocaeli'de ev eşyası taşıyan bir nakliyat firması çalışanı dördüncü kattayken yük asansöründen düştü.

Kocaeli'de ev eşyası taşıyan bir nakliyat firması çalışanı dördüncü kattayken yük asansöründen düştü. Ayaklarının üzerine düştüğü öğrenilen işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Başiskele ilçesine bağlı Döngel Mahallesi'nde bulunan Batı Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliyat firması çalışanları sokak üzerindeki bir eve eşya taşımak için aracın yük asansörünü kullandı. Asansör binanın dördüncü katının yüksekliğindeyken C.A isimli çalışan dengesini kaybederek aşağı düştü. C.A'nın ayaklarının üzerine düştüğü öğrenildi. Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından C.A.'ya olay yerinde ilk müdahalesi yapılıp ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Ev eşyası taşırken dördüncü kattan düştü
Ev eşyası taşırken dördüncü kattan düştü
Ev eşyası taşırken dördüncü kattan düştü
Ev eşyası taşırken dördüncü kattan düştü
Ev eşyası taşırken dördüncü kattan düştü

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Başiskele, Kocaeli, Polis, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev eşyası taşırken dördüncü kattan düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev eşyası taşırken dördüncü kattan düştü - Son Dakika
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