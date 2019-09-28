Son Dakika Haberleri: Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı
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Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza sabah 05.30 sıralarında Karapınar - Ereğli yolu 28. kilometrede Akören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşkın G. idaresindeki ev eşyası yüklü 35 KF 5670 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan Feyzullah T. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Karapınar, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:49 Kaynak: İHA
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