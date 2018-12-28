Ev Eşyası Taşıyan Kamyondan 14 Kilo 400 Gram Eroin Çıktı
25 dakika önce
- Ev eşyası taşıyan kamyondan 14 kilo 400 gram eroin çıktı Çelik kazaya eroin zulalayan 5 kişi gözaltına alındıKOCAELİ - Kocaeli'nde polis ekipleri tarafından durdurulan ev eşyası yüklü kamyonette yapılan aramada çelik kasaya zulalanmış halde 14 kilogram 400 gram eroin ele geçirildi.
- Ev eşyası taşıyan kamyondan 14 kilo 400 gram eroin çıktı
Çelik kazaya eroin zulalayan 5 kişi gözaltına alındı
KOCAELİ - Kocaeli
'nde polis ekipleri tarafından durdurulan ev eşyası yüklü kamyonette yapılan aramada çelik kasaya zulalanmış halde 14 kilogram 400 gram eroin ele geçirildi.
Olay Kocaeli TEM Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube ekipleri, Doğu illerinden uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı tespiti üzerine bir kamyonu takibe aldı. Ev eşyası yüklü olan kamyonu Kocaeli TEM Otoyolu Gültepe
mevkiinde durduran ekipler, aracı emniyetin otoparkına çekti. Burada Narkotik ekiplerince kamyonda yapılan aramalarda, araçtaki eşyalar arasında bulunan çelik kasaya zulalanmış, 28 paket halinde 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı olay hakkında inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:54 Kaynak: İHA
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