EV EŞYASI TAŞIYAN KAMYONETTEKİ 93 KİLO EROİNİ NARKOTİK KÖPEĞİ 'TİPİ' BULDU - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyonette narkotik köpeği 'Tipi' ile yapılan aramada 93 kilo eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ev eşyası taşıyan kamyonette uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Takibe alınan kamyonet, Yüksekova- Hakkari kara yolunda durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Tipi' ile yapılan aramada eşyaların arasına gizlenmiş 93 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.