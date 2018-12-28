Son Dakika Haberleri: Ev Eşyası Taşıyan Kamyonetten 14 Kilo Eroin Çıktı

Ev Eşyası Taşıyan Kamyonetten 14 Kilo Eroin Çıktı

48 dakika önce

Kocaeli'de ev eşyası yüklü bir kamyonette 14 kilogram 400 gram eroin ele geçirildi.

Ev Eşyası Taşıyan Kamyonetten 14 Kilo Eroin Çıktı, System.String[]
Kocaeli'de ev eşyası yüklü bir kamyonette 14 kilogram 400 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir kamyoneti takibe aldı. Ev eşyası yüklü kamyoneti Kocaeli TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde durduran ekipler, aracı emniyetin otoparkına çekti. Burada narkotik ekiplerince yapılan aramada araçtaki eşyalar arasında bulunan çelik kasaya zulalanmış 28 paket halinde 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:38 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kocaeli, 3. Sayfa
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