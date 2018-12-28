Ev Eşyası Taşıyan Kamyonetten 14 Kilo Eroin Çıktı
48 dakika önce
Kocaeli'de ev eşyası yüklü bir kamyonette 14 kilogram 400 gram eroin ele geçirildi.
Kocaeli
'de ev eşyası yüklü bir kamyonette 14 kilogram 400 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir kamyoneti takibe aldı. Ev eşyası yüklü kamyoneti Kocaeli TEM Otoyolu Gültepe
mevkiinde durduran ekipler, aracı emniyetin otoparkına çekti. Burada narkotik ekiplerince yapılan aramada araçtaki eşyalar arasında bulunan çelik kasaya zulalanmış 28 paket halinde 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:38 Kaynak: İHA
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