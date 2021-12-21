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Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu! - Son Dakika

Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!

21.12.2021 11:40

Zeytinburnu'nda bir binadaki dairelere girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli, başka bir binaya girmeye çalıştığı sırada yakalandı. Esnaf ve vatandaşlar tarafından dövülen şüpheliler, gözaltına alındı.

Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi'nde dün saat 10.00 sıralarında iddiaya göre 2 şüpheli cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir binaya girdi.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Binada bulunan 4 daireden evden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler; bir miktar para, bir adet cep telefonu ve elbise çaldı. Başka bir binaya girmek için harekete geçen şüpheliler esnaf ve vatandaşlar tarafından yakalandı.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA TESLİM ETTİLER

Mahalle esnafı ve vatandaşlar 2 şüpheliyi dövdükten sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı 2 şüpheliyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüpheliler hastanedeki tedavinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda evlere giren hırsızlara meydan dayağı

O ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüpheliler yakalandıktan sonra yaşanan kargaşa vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntülerde hırsızların çaldıkları ceketle cadde üzerinde yürümeleri gözüküyor.

Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!

Esnaf, Polis, Aziz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu! - Son Dakika


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