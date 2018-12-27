Son Dakika Haberleri: Ev Fareleri Tutuklandı

Ev Fareleri Tutuklandı

53 dakika önce

Kayseri polisi, çelik kapı kilitlerini kırarak evlerden ziynet eşyası ve para hırsızlığı olaylarına karışan 4'ü kadın 5 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Ev Fareleri Tutuklandı, System.String[]
Kayseri polisi, çelik kapı kilitlerini kırarak evlerden ziynet eşyası ve para hırsızlığı olaylarına karışan 4'ü kadın 5 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 5 farklı çelik kapı kilitleri kırılmak suretiyle ikametlerden ziynet eşyası ve para hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlattı. Sabah saatlerinde 7 adrese operasyon düzenleyen ekipler, Serdar K. (34), Derya E. (23), Gülhanım C. (37), Reyhan G. (25) ve Sibel G.'yi (22) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi, Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden çıkarken gazetecilerin 'Neden hırsızlık yapıyorsunuz?' sorusuna hırsızlık şüphelisi 1 kadın, "Sana ne? Sana mı kaldı?" diyerek tepki gösterdi.

Adliyeye çıkarılan 4'ü kadın 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:33 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı 17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin

47 Yaşındaki Kadın, Kendisini Taciz Eden Komşusunun Cinsel Organını Kesti Toprağa Gömdüğü Sahte İçkilerle Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:26:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ev Fareleri Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]