Son Dakika Haberleri: Ev Fareleri Yakalandı

Ev Fareleri Yakalandı

1 saat önce

Kayseri polisi, çelik kapı kilitlerini kırarak evlerden ziynet eşyası ve para hırsızlığı olaylarına karışan 4'ü kadın 5 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Ev Fareleri Yakalandı, System.String[]
Kayseri polisi, çelik kapı kilitlerini kırarak evlerden ziynet eşyası ve para hırsızlığı olaylarına karışan 4'ü kadın 5 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Sağlık kontrolünde gazetecilerin 'Neden hırsızlık yapıyorsunuz?' sorusuna 1 kadın, "Sana ne? Sana mı kaldı?" diyerek tepki gösterdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 5 farklı çelik kapı kilitleri kırılmak suretiyle ikametlerden ziynet eşyası ve para hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlattı. Sabah saatlerinde 7 adrese operasyon düzenleyen ekipler, Serdar K. (34), Derya E. (23), Gülhanım C. (37), Reyhan G. (25) ve Sibel G.'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi, Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden çıkarken gazetecilerin 'Neden hırsızlık yapıyorsunuz?' sorusuna hırsızlık şüphelisi 1 kadın, "Sana ne? Sana mı kaldı?" diyerek tepki gösterdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:19 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döven Vicdansız Anne, Gözaltına Alındı 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı

17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin 47 Yaşındaki Kadın, Kendisini Taciz Eden Komşusunun Cinsel Organını Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:30:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ev Fareleri Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]