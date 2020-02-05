Ev fareleri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ev fareleri yakalandı - Son Dakika

Ev fareleri yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de ikametlerden ziynet hırsızlığı yapan 4 kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Kayseri'de ikametlerden ziynet hırsızlığı yapan 4 kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi mahallesinde ve Kılıçaslan mahallesinde bulunan ikametlerden ziynet hırsızlığı yapılmasının ardından harekete geçti. M.A. (25), A.M. (23) G.M. (28) ve S.K.'nın (29) olaya karıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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