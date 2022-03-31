Ev faresi, uygulama noktasında yakalandı - Son Dakika
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Ev faresi, uygulama noktasında yakalandı

31.03.2022 17:51
Ev faresi, uygulama noktasında yakalandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde girdiği evden hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde girdiği evden hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; ilçeye bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde bir evden malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin yol kontrolü yaptığı sırada şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramalarda 1 adet televizyon, 1 adet elektrikli süpürge ve 1 adet ağaç kesme makinası bulundu. Malzemelerin ihbar edilen evden çalınan malzemelerle benzerlik göstermesi üzerine Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şüpheli M.Y.'nin evinde yapılan aramalarda da 1 adet tabanca, 196 adet tabancaya ait fişek, 1 adet bıçak, 1 adet matkap ve çok miktarda mutfak malzemesi bulundu.

Bulunan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, karakoldaki işlemleri tamamlanan M.Y. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

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Pınarbaşı, Jandarma, Hisarcık, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev faresi, uygulama noktasında yakalandı - Son Dakika


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