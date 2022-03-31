Ev faresi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ev faresi yakalandı

31.03.2022 17:56
Ev faresi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 'ikamette hırsızlık' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından aranan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 'ikamette hırsızlık' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince, haklarında 'hırsızlık' suçundan yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 ikametten 38 bin 500 TL değerinde ev eşyası çalan ve hakkında 'ikametten hırsızlık' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından aranan C.Y. (32) yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 7 gözaltı Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 7 gözaltı Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev faresi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 18:04:00. #1.12#
SON DAKİKA: Ev faresi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement