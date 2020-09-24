Ev fiyatına halı - Son Dakika

Ev fiyatına halı

Ev fiyatına halı Bu halının fiyatı dudak uçuklattı 7 milyon düğümlü halı 616 bin liraya satılıyor Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Dokuart halı mağazasında satışa sunulan ve 7 milyon düğümü olan halı, 80 bin dolardan satışa sunuldu.

Ev fiyatına halı

Bu halının fiyatı dudak uçuklattı

7 milyon düğümlü halı 616 bin liraya satılıyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Dokuart halı mağazasında satışa sunulan ve 7 milyon düğümü olan halı, 80 bin dolardan satışa sunuldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan halı mağazalarında bulunan halılar 50 dolar ile 80 bin dolar arasında satılıyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Dokuart halı mağazasında bulunan ve "Son Akşam Yemeği"nin işlendiği 7 milyon düğümü olan halı 80 bin dolara satışa sunuldu. Dokuart Mağaza Müdürü Oğuz Mayadağ, "Mağazamızda bizim her türlü halımız bulunuyor. Yün halımız, pamuk halımız var, ipek halımıza var. Tabi ki bütün halılar değişiktir. Herkes sevdiği halıyı alır. Ama bazı halılar vardır sırf yatırım için alınır. 'Son akşam yemeği'nin işlendiği halımızın metrekaresinde 7 milyon düğüm var. Bu halımızda 3 senelik işçilik var. Bu halımızın fiyatı 80 bin dolar civarındadır. Mağazamızda halı fiyatlarımız 50 dolardan başlar, limiti 80 bin dolara kadar halılarımız var" dedi.

"Halılara en fazla ABD'liler ilgi gösteriyor"

Nevşehir'de bulunan ve 50 dolar ile 80 bin dolar arasında satılan halılara en fazla ABD'li turistlerin ilgi gösterdiğini ifade eden Oğuz Mayadağ, "Halılarımıza en fazla ABD, Almanya, Fransa, Malezya, Endonezya ve Japon müşterilerimiz bulunuyor. Japonlar sadece ipek halı ve ufak halı alırlar" diye konuştu.

"Halının fiyatı ebata göre değil işçiliğe göre belirlenir"

Mağazada bulunan halıların fiyatlarının ebata göre değil işçiliğe göre belirlendiğini ifade eden Mayadağ, "Halının ebatı fiyata göre değildir. Halının fiyatı işçiliğine göredir. Ne kadar çok el işçiliği varsa o kadar da fiyatı artar. Eski halılar daha farklıdır. 50 senelik, 80 senelik ve 100 senelik halılar özel statüye girerler. 100 senelik halıları satmak yasaktır ama 80 senelik halılar yarı antika olarak girerler ve onlara daha fazla fiyat biçmek durumunda kalırız. Çünkü onlar nadir halılardır" şeklinde konuştu.

"Mona Lisa halısı 40 bin dolara satılıyor"

Dokuart mağazasında bulunan Leonardo da Vinci'nin eseri olan Mona Lisa tablosunun işlendiği halı ise 40 bin dolara satışa sunuldu. Mağaza müdürü Oğuz Mayadağ, Mona Lisa halısını özel olarak yaptırdıklarını ifade ederken, "Çünkü Mona Lisa dünya için Leonardo da Vinci'den çok önemli bir tablo. Onun fiyatını 40 bin dolardan satıyoruz" dedi.

Ev fiyatına halı

Amerika Birleşik Devletleri, Mona Lisa, Nevşehir, Uçhisar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ev fiyatına halı - Son Dakika

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