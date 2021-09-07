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Ev fiyatları artınca, öğrenciler apart dairelere yöneldi - Son Dakika

Ev fiyatları artınca, öğrenciler apart dairelere yöneldi

07.09.2021 10:56
Ev fiyatları artınca, öğrenciler apart dairelere yöneldi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Üniversitelerin yüz yüze eğitime açılacağının açıklanmasının ardından Düzce'de kiralık ev arayışına yönelen öğrenciler, artan kira fiyatları görünce apart dairelere yönelmeye başladı.

DÜZCE (İHA) – Üniversitelerin yüz yüze eğitime açılacağının açıklanmasının ardından Düzce'de kiralık ev arayışına yönelen öğrenciler, artan kira fiyatları görünce apart dairelere yönelmeye başladı.

Korona virüs salgını sonrasında üniversiteler uzaktan eğitime geçmiş, alınan kararlar sonrasında 1.5 yılın ardından okullar yüz yüze açılacağı açıklanmıştı. Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği kararın açıklanmasının ardından, okullarda yüz yüze eğitim tarihleri de belli olunca öğrencilerin bavul hazırlama telaşlarının yanına birde ev arayışı eklendi. Kalabalık yurtlarda kalmak istemeyen öğrenci ya ev tutmak istiyor yada apart daire kiralamak istiyor. Salgın sonrasında ev kiralarının ciddi oranda artması ile öğrenciler rotalarını apart dairelere çevirirken, Düzce'de de öğrenciler okullarının bulunduğu bölgelere gelmeye başladı.

"Ev arayan öğrenci sayısı 2 katına çıktı"

YKS sonuçları ve üniversitelerin yüz yüze açılacağının açıklanmasının ardından Düzce Üniversitesi bölgesinde ev telaşları başladı. Bölgede yoğunluğun öğrencilerin gelmesi ile oluştuğunu belirten apart sahibi Selahattin Aydın, "Tercihler açıklandıktan sonra yoğun bir öğrenci talebi başladı. Kayıt yaptırmaya gelenlerde başladı. Geçtiğimiz sene Düzce Üniversitesi'ne kayıt yapıp da hiç okula gelemeyen bir öğrenci kitlesi var. Bu sene kayıt yapıp gelecek olanlar var. Dolayısı ile bu sene beklediğimiz öğrenci sayısı geçen senelere göre iki katı olacak. Dolayısı ile yoğun bir talep olmasını bekliyoruz" dedi.

"Az kişi yaşamak istiyorlar"

Korona virüs salgını sebebi ile öğrenciler yurtlarda yaşamak yerine az kişi yaşayabilecekleri yerler aradığını belirten Aydın, "Öğrenciler artık pandemiden sebep çokta yurtları tercih etmiyorlar. Daha çok apart daireler, 1+1, 2+1 daireler veya tek yaşayacakları, az kişide yaşayacakları alanları tercih ediyorlar. Talepler biraz da bundan dolayı fazla durumda. Bizim binalarımız geçen seneden kapalı olduğu için hazırlıklarımızı yaptık. Binalarımızı temizledik. Hijyen, temizlik ve mesafe ayarlamalarımızı yaptık. Şu anda hazır bir şekilde öğrencilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

"Daire sayısı yeterli değil"

Düzce Üniversitesi'ne yaklaşık 40 bin öğrencinin geleceğini belirten Aydın, bölgenin öğrenciye yetecek kadar dairesi olmadığını belirterek, "Düzce'ye gelen öğrenci sayısı 40 bine yakın öğrenci gelecek. Bölgemizde ki 1+1, 2+1 daire sayısı yeteri kadar yok. Bu sene iki katı öğrenci gelecek olması ile beraber haliyle fiyatlarda talep ile beraber artış söz konusu. İnşaat maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklanan biraz fiyatların yükseldiği görülüyor. Öğrencilerin dikkat etmesi gereken buldukları evlerdeki eşyaların kalitesine bakmaları gerekiyor. Tutacaklarda ki dairelerde iskanlı, temiz ve güvenlikli yerlere dikkat etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Öğrenci valizini alıp gelebilir"

Düzce Üniversitesi'ne 5 dakika uzaklıkta bulunan 2 ayrı binada 330 dairesi ile yaklaşık bin öğrenciye hizmet vermeye hazır olduklarını belirten işletmeci Selahattin Aydın, "Bizde 7 gün 24 saat güvenlik var. Her gelen kendi müstakil dairesi oluyor. Çantası ile geliyor hiçbir ekstra eşyaya ihtiyaç duymuyor. Öğrencilerimiz burada hem yurt barınma ihtiyacını görüyor hem de komşuluk ilişkileri hep bir arada oluyor. Kendisinin burada müstakil bir dairesi oluyor. Aynı zamanda da toplu yaşam alanında hep beraber yaşamış oluyor. Bu hizmetleri beraber veriyoruz. Bütçesine göre kalacağı dairenin büyüklüğüne göre değişkenlik ile beraber 525 liradan başlayıp, bin 300 liraya kadar fiyatlarımız bulunuyor" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Ev fiyatları artınca, öğrenciler apart dairelere yöneldi
Ev fiyatları artınca, öğrenciler apart dairelere yöneldi
Ev fiyatları artınca, öğrenciler apart dairelere yöneldi
Ev fiyatları artınca, öğrenciler apart dairelere yöneldi
Ev fiyatları artınca, öğrenciler apart dairelere yöneldi
Ev fiyatları artınca, öğrenciler apart dairelere yöneldi
Ev fiyatları artınca, öğrenciler apart dairelere yöneldi
Ev fiyatları artınca, öğrenciler apart dairelere yöneldi

Düzce Üniversitesi, Koronavirüs, Aydın, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ev fiyatları artınca, öğrenciler apart dairelere yöneldi - Son Dakika Ekonomi


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