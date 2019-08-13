Ev gözetlemeye gözaltı

Beşiktaş'ta bir vatandaşın evini gözetlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta bir vatandaşın evini gözetlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ağustos 18.40 sıralarında Türkali Mahallesi'nde bir vatandaşın evinin gözetlendiği iddiasının sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ev sahibinin ifadesine başvuran polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli İsmail Ç. 10 Ağustos'ta Beşiktaş'ta gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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