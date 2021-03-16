Ev hanımıydı, Covid-19 sürecinde iş kadını oldu - Son Dakika

Ev hanımıydı, Covid-19 sürecinde iş kadını oldu

16.03.2021 10:41
Ev hanımıydı, Covid-19 sürecinde iş kadını oldu, System.String[]

Sivas'ta yaşayan Simel Yıldırım isimli kadın girişimci, Covid-19 sürecini fırsata dönüştürdü; pandemi sürecinde ticaretin sanat ortama kaydığını gören iki çocuk annesi ürettiği doğal ürünleri kurduğu internet sitesi üzerinden satmaya başladı.

Sivas'ta yaşayan Simel Yıldırım isimli kadın girişimci, Covid-19 sürecini fırsata dönüştürdü; pandemi sürecinde ticaretin sanat ortama kaydığını gören iki çocuk annesi ürettiği doğal ürünleri kurduğu internet sitesi üzerinden satmaya başladı.

Sivas kent merkezinde yaşayan 2 çocuk annesi, gıda mühendisi Simel Yıldırım'ın hayatı Covid-19 sürecinde değişti. Covid-19 sürecinde internet üzerinden alışverişin artmasını fırsat bilen Yıldırım, ürettiği yöreye özgü doğal ürünleri kurduğu internet sayfası üzerinden satmaya başladı. Yıldırım'ın satışa sunduğu doğal ürünler arasında; kavurma, manda yoğurdu, peynir, erişte, hingel ve köy yumurtası yoğun talep görüyor.

Ev hanımıydı, iş kadını oldu

Simel Yıldırım, gıda mühendisi olmasına rağmen hayatını çocuklarına adadığını belirterek, "İki çocuk annesiyim, Gaziantep Üniversitesi gıda mühendisliği bölümü mezunuyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra çocuklarımı büyütmeyi tercih ettim. Hiç çalışma fırsatım olmadı, çocuklarımı kimseye emanet etmek istemedim. Çocuklarımın birisi üniversite mezunu, diğer oğlumda hala üniversitede okuyor. Onlarla birlikte bir iş yapmak istedim, artık evde oturmak istemedim. İş yapmaya başlarken de pandemi süreciyle birlikte internet üzerinden alışverişe olan talebinde artmasını göz önünde bulundurarak bende böyle bir şeyi tercih ettim. Online satışla tamamen halkımıza doğru ürünleri ulaştırmayı hedef edindik. Elimizde şu an bulunan ürünlerin hemen hemen hepsi doğal ürünler. Ürünlerimizin neredeyse tamamın da bizzat evde beğenip, test edip memnun olduğumuz ürünleri tüketime sunmaya çalışıyoruz. Hiçbirini denemeden, tadına bakmadan veya beğenmediğimiz sıkıntılı olacağını düşündüğümüz hiçbir ürünü ulaştırmıyoruz"

"Müşterilerimiz ürünlerimizi beğenip tekrar dönüş yapıyorlar"

İnternet üzerinden satışını yaptığı ürünlere talebin her geçen gün arttığını söyleyen Yıldırım, "İnternette şu an yeni yeni duyuluyoruz, yalnız ulaştığımız müşterilerimiz ürünlerimizi beğenip tekrar dönüş yapıyorlar. Buda bizi çok memnun ediyor çünkü ürünlerimizin kalitesine, hijyenine ve sağlığına hepsine güvendiğimiz için onların beğenileri bizi memnun ediyor. 2 ve 3. Siparişlerde bizim için kriter oluyor. Gelişen dünyada her şey sanal ortamda ilerliyor bende işimi onun üzerine kurmayı hedefledim, çocuklarımla birlikte sanal ortamda müşterilerimiz taleplerine ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz" dedi.

Simel Yıldırım'ın oğlu Mustafa Yıldırım, internet üzerinden satışlarda annesine yardımcı olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yılda pandemiden dolayı insanların sürekli olarak internetten alışveriş yaptığını ve yıl içerisinde yaptıkları alışverişlerin portföyünü arttırdığını fark ettik. Bizde bu süreçte halihazırda 20 sene yürüttüğümüz gıda işini neden dijitalleştirmeyelim dedik. Şu anda annemin öncülüğünde birlikte, işimize başladık. Ben işin internet kısmına bakıyorum. Sipariş alımı, siparişin hazırlanması süreçlerinin başlamasına bakıyorum talebimiz gün geçtikçe artıyor. Şu anda bizi memnun eden bir düzeyde başlangıç için güzel bir talebimiz var" diye konuştu. - SİVAS

Ev hanımıydı, Covid-19 sürecinde iş kadını oldu
Ev hanımıydı, Covid-19 sürecinde iş kadını oldu
Ev hanımıydı, Covid-19 sürecinde iş kadını oldu
Ev hanımıydı, Covid-19 sürecinde iş kadını oldu
Ev hanımıydı, Covid-19 sürecinde iş kadını oldu
Ev hanımıydı, Covid-19 sürecinde iş kadını oldu

Gaziantep Üniversitesi, Koronavirüs, İnternet, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ev hanımıydı, Covid-19 sürecinde iş kadını oldu - Son Dakika


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