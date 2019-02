Ev Hanımıydı Devlet Desteğiyle Üretici Oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği alan ev hanımı Büşra Eğreti, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Banarlı Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Eğreti (30), arkadaşlarından öğrendiği Genç Çiftçi Projesi'ne 2016'da başvurarak, 40 küçükbaş hayvan hibesi aldı.



Üretimi artırarak büyükbaş hayvan sayısını 140'a çıkartan Eğreti'nin, en büyük destekçisi eşi Ramazan Eğreti oldu.



Büşra Eğreti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların her zaman üreten insanlar olması gerektiğini söyledi.



Eşiyle her yıl hayvanlarını çoğalttıklarını belirten Eğreti, "Eşim daha önceden de hayvancılık yapıyordu. O zaman hayvan sayımız daha azdı. Bu projenin olduğunu duyduktan sonra ben de başvurdum ve bize de hibe çıktı. 40 tane küçükbaş hayvan alarak, bakmaya başladık. Eşimin desteğiyle hayvanlarımıza bakmaya devam ediyoruz. Hayvanlarımızı çoğalttık. Bu da bize, güzel bir gelir kaynağı oldu." diye konuştu.



Eğreti, hayvanlardan elde ettikleri gelirin ev ekonomisine büyük katkısı olduğunu belirterek, "Projeden 3 yıl önce faydalandık, 3 yıldır hayvanlarımızın sayısı her yıl artıyor. Eşim de bana destek olduğu için çok da zorlanmıyorum. En büyük destekçim o. Mahalleden çok sayıda arkadaşımız, bu projeden yararlandı. Bizi de teşvik eden arkadaşlarımız oldu." dedi.



Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca da, Genç Çiftçi Projesi'nin Türkiye'de 3 yıldır uygulandığını belirtti.



Sarıkoca, Tekirdağ'da 450 projenin uygulandığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bunlardan 276 tanesi büyükbaş hayvancılık, 101 tanesi de küçükbaş hayvancılık şeklinde oldu. 377 proje, hayvancılıktan oluşuyor. Geri kalanlar da, sera, mantar, arıcılık gibi projelerden oluşuyor. Projede amaç, ekonomik durumu olmayıp köyden göç etmiş veya ekonomik durumu olmayıp köyde ikamet eden kişilere destek anlamında. Proje ilaç gibi oldu. Projeden faydalanan vatandaşların da dönüşleri çok güzel, herkes memnun. Bizim derdimiz, insanlarımızın köylerini, mahallelerini terk etmemesi. İnsanlar ürettikçe buralarda kalacaktır."

