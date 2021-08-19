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Ev Hanımıydı KO-MEK'le patron oldu - Son Dakika

Ev Hanımıydı KO-MEK'le patron oldu

19.08.2021 16:10
Ev Hanımıydı KO-MEK'le patron oldu, System.String[]

KO-MEK, istihdama katkı sunmaya, kursiyerlerini kendi işlerinin patronu yapmaya devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, istihdama kaliteli eğitiminin ışığında aralıksız destek vermeye devam ediyor. KO-MEK'ten eğitim alan vatandaşlar kendi iş yerini açmanın ayrıcalığını yaşarken, yine birçok kursiyer "vasıflı eleman" özelliğini kazanarak iş buluyor. Öğrenmek isteyen ve kendini geliştirmek isteyen herkes için uygun bir branşın olduğu KO-MEK'te 12 ilçe de 43 kurs merkezinde eğitimler devam ediyor.

"KO-MEK SAYESİNDE KENDİ İŞİMİ AÇTIM"

KO-MEK'ten eğitim alarak iş sahibi olanların arasına geçtiğimiz günlerde yine bir kursiyer katıldı. KO-MEK Kandıra Kurs Merkezi'nde Mefruşat Kursu'nda eğitim alan Adalet Tura hayalini gerçekleştirerek, kendi iş yerini açtı. Özellikle evde oturan hanımlara seslenen Adalet Hanım, "KO-MEK, bir bayanın kendini geliştirmesi adına çok önemli bir kapı. İnsan, isterse her şeyi başarabiliyormuş "diyerek mutluluğunu dile getirdi.

"HAYATA KO-MEK İLE BAŞLADIM"

Kendi iş yerini açarak müşterilerinin siparişlerini hazırlayan Adalet Tura "Ev hanımıydım, evde canım çok sıkılıyordu KO-MEK kurslarına katılarak dikiş dikmesini ve ütü yapmasını öğrendim. Önce evde çevremden isteyen komşularıma ufak tefek işler yapmaya başladım. KO-MEK'te öğrendiklerim sayesinde artık evde işlerimi yetiştiremez oldum. Kendi iş yerimi açarak daha çok iş almaya başladım. Kendi paramı kazanarak ekonomik özgürlüğümü kazandım. Bu çok güzel duyguymuş. Özellikle kadınlar iş yapmak isteyenler KO-MEK'e giderek kendilerini geliştirsinler" diyerek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

HEM ANNEYİM HEM DE PATRON

İş yeri açmasının anne olmasının önüne geçmediğini ifade eden Adalet Hanım, "Burada çocuklarım için de yer yaptım, hem annelik hem de patronluk yapıyorum. Pes etmeyi sevmiyorum, sevdiğim işi yaparak hem çocuklarımı geleceğe hazırlıyorum hem de evimin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar paramı kazanıyorum" dedi.

"KO-MEK SAYESİNDE BAŞARDIM"

Başarı hikâyesinin arkasında KO-MEK'in olduğunu ifade eden Adalet Tura özellikle evde oturan hanımlara seslenerek, kendinizi eve kapatmayın. KO-MEK'te illaki kendinize göre bir kurs vardır. Önce eğitimlerinizi alın daha sonra da kendi işinizi kurarak ya da bir iş sahibi olarak ekonomik özgürlüğünüzü elinize alın" diye bayanlara tavsiyede bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ev Hanımıydı KO-MEK'le patron oldu - Son Dakika


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