Son Dakika Haberleri: Ev Hanımıyken Tavuk Çiftliği Sahibi Oldu

Ev Hanımıyken Tavuk Çiftliği Sahibi Oldu

42 dakika önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Genç Çiftçi Projesinden yararlanan Ebru Çetinkaya, kurduğu tavuk çiftliğinde ayda 10 bin yumurta üretip pazarlıyor.

Ev Hanımıyken Tavuk Çiftliği Sahibi Oldu, System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Genç Çiftçi Projesinden yararlanan Ebru Çetinkaya, kurduğu tavuk çiftliğinde ayda 10 bin yumurta üretip pazarlıyor.

Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak, tavuk çiftliği kuran kadın girişimci Ebru Çetinkaya'yı köyünde ziyaret etti. Kaymakam Demir, Genç Çiftçi Projesinden yararlanarak devletin kendisine sağladığı 30 TL'lik hibe desteğiyle tavuk çiftliği kurduğunu belirterek, 2016 yılında hayata geçirilen proje kapsamında ilçede 26 kadın çiftçinin bu desteklemeden yararlandığını bunun da ilçe adına sevindirici olduğunu söyledi.

Aldığı 30 bin lira hibenin üzerine 20 bin lira ekleyerek 450 tavuk kapasiteli modern bir kümes kuran Çetinkaya ise, bu sayede iş hayatına atıldı. Çetinkaya, proje sayesinde iş sahibi olduğunu ve aile ekonomisine katkı sağladığını ifade etti. Yaklaşık 3 aydır kendisini, hem aile hem ülke ekonomisine katkı sağladığı için daha değerli gördüğünü anlatan Çetinkaya, "Projeyi Çermik Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğünden duydum. Gidip başvurdum. Açıkçası ilk başta bana çıkacağını hiç düşünmemiştim. Aldığım hibeyle bu çiftliği kurdum. Kendimi daha üretken bulduğum için güvenim arttı. Yaklaşık 3 aydır kendi işimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok memnunum. İlk zamanlar bakamayacağımı sanıyordum ama şimdi çocuklarım gibiler. Onları o kadar çok seviyorum ki her gün görmeden edemem. Onlar da beni çok seviyorlar. Ben daha kümese yaklaşırken, ayak seslerimi hissedip bana doğru koşuyorlar. Yem verirken, yumurta toplarken hep peşimdeler" dedi.

İlerleyen dönemde çiftliği büyütmeyi düşündüğünü dile getiren Çetinkaya, "450 tavuğum var, her gün 300 ile 350 arası yumurta alıyorum. Yumurtaları köy içine, ilçeye gönderiyorum. Talep çok güzel. Topladığım yumurtaları aynı gün satıyorum. Talep eden her yere yetişmeye çalışıyorum. Normalde evde oturan bir ev hanımıydım, bu işle kendi paramı kazanıyorum. Çok güzel bir gelir sahibi oldum. Çiftliği evimin yanına kurdum. Hem evimle ilgileniyorum hem de işimi yapıyorum. Kendi işimin patronu olarak paramı kazanıyorum" diye konuştu.

Çermik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Güden ise, Genç Çiftçi Projesi'nin yeni üretim tesislerinin kurulmasına imkan sağladığına dikkat çekti. Kadın girişimcilerin artmasını sevinçle takip ettiğini aktaran Güden, "Kadınlarımızın üretime girmesi, çok önemli. Kadınlarımız evlerinde başka işlerle meşgul olmak yerine bu tarz projeleri hayata geçirerek kendi işlerini kurabilir. Devletimizin verdiği hibeler çok önemli. Devamının gelmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:13 Kaynak: İHA

Genç, Çetinkaya, Çermik, Güncel
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