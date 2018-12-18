Son Dakika Haberleri: Ev Hanımları Bir Araya Geldi, "Bir Bere de Sen Ör" Dedi

Ev Hanımları Bir Araya Geldi, "Bir Bere de Sen Ör" Dedi

51 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Bir Berede Sen Ör" kampanyası kapsamında ev hanımları bir araya geldi.

Ev Hanımları Bir Araya Geldi,
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Bir Berede Sen Ör" kampanyası kapsamında ev hanımları bir araya geldi. Kampanya kapsamında ev hanımlarından oluşan grup ile örülen atkı ve bereler Susurluk İlçesi Demirkapı Şeref Eğinoğlu İlkokulu'nda eğitim gören 145 öğrenciye gönderilecek.

Bandırma'da en hanımlarının sosyal medya üzerinden örgütlenerek başlattıkları "Bir bere de sen ör" kampanyası ilgi görüyor. Hanımlar kampanya kapsamında bir kafede toplanarak ördükleri bereleri Susurluk'taki bir okulda ihtiyacı olan öğrencilere gönderecek.

Sarıaltın : "İyi kalpli annelerimiz var"

Başlatılan Sosyal Sorumluluk Projesi'nin Koordinatörü Nurten Sarıaltın " Kış döneminde çocuklarımızın ısınması için atkı bere örüyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaşması için bir kafe de etkinlik düzenledik. Örgü etkinliğini sosyal medyadan da duyurduğumuzda, ev hanımları ördükleri atkı ve bereleri bana ulaştırdılar. Bu etkinlik kapsamında Susurluk İlçesindeki Demirkapı Şeref Eğinoğlu İlkokulundaki toplam 145 öğrencimize ördüğümüz atkı ve bereleri ulaştıracağız. Bunun yanında atkı bere ihtiyacı dışında kitap ihtiyaçları da var, kendi aramızda kitap topluyoruz. Aynı zamanda da 15 anasınıfı öğrencimiz var, onlara da oyuncak etkinliğimiz olacak. Ev hanımlarıyla ördüğümüz atkı ve bereleri yılbaşı öncesi ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:03 Kaynak: İHA

Susurluk, Balıkesir, Bandırma, Yaşam
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