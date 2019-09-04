Ev hanımları el ele verdi, açtıkları börekçi dükkanında ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 yıl önce bir araya gelerek börekçi dükkanı açan 3 ev hanımı, kazandıkları paralarla ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 arkadaş 9 yıl önce bir araya gelerek börekçi dükkanı açtı. 9 yıldır börekçi dükkanını işleten ev hanımları, titizliği ve azimleri ile çevrelerinden takdir kazanıyor. Kazandıkları paralarla ev ekonomilerine de katkıda bulunan 3 kafadar, diğer ev hanımlarına örnek olmak istiyor.



"İşlerimiz gayet iyi"

İş yeri sahiplerinden Fatma Görür, evde boş durmamak için börekçi dükkanı açtıklarını belirterek, "9 yıl önce ilk olarak üç bayan arkadaş biz kermeslerde yardım amaçlı çalışıyorduk. Sonra arkadaşım Fatma Erşahin ile iş yeri açalım dedik ve açtık. Yaptığımız işte başarılı olduğumuz sanıyoruz. İşlerimiz de gayet iyi. Eşlerimiz çiftçilikle uğraşmaktalar. Bizim işlettiğimiz iş yerinde ev ekonomisine çok büyük bir katkımız var. Evin bel kemikleri bizleriz. Evin geçim kaynakları bizleriz" dedi.



"Kadınlar bizi örnek alsın"

Ev hanımlarına seslenen Görür, evde boş yere vakit harcayacaklarına kendi çaplarında işler yapmasını isteyerek, "Evinde oturup da ekonomik sıkıntı çeken tüm bayanlara bizi örnek alıp çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Hatta bizim yaptığımız işi de yapmalarını tavsiye ederiz. Herkes kısmeti yer. Burada peynirli patatesli ve kışında ıspanaklı börekler açıyoruz yaptığımız börekleri Almanya'ya ve İstanbul'a kadar yolladık" dedi.



"Utana, sıkıla iş yerini açmıştık"

İş yerini açmadan önce utandıklarını kaydeden Görür, "Utana sıkla açmıştık bu iş yerini. Bismillah dedik yere bir hasır iki ekmek tahtası börek açmaya başladık. Çok tedirgin çok utanıyorduk. İlk defa böyle bir işte çalıyoruz. Alıştık bu kez etrafımızdaki arkadaşlara tavsiyelerde bulunduk bir ay utana sıkıla geldik gittik. Eşlerimiz de 'yapmayın etmeyin bırakın bu işi' dediler. Ama biz yılmadık. Şimdi iş yerinde sıcaktan ölsek de kaldırıma çıkıp oturamıyoruz" diye konuştu.

Ortaklardan Ayşe Yücel ise açtıkları iş yeri sayesinde 4 çocuğunu okutabildiğini söyledi.