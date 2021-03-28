Ev hanımları için çevrimiçi el sanatları kursları - Son Dakika

Ev hanımları için çevrimiçi el sanatları kursları

28.03.2021 10:29
Ev hanımları için çevrimiçi el sanatları kursları, System.String[]

Pandemi sürecinin ev hanımlarında meydana getirdiği olumsuz etkileri azaltmaya çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevrim içi el sanatları kurslarını başlattı.

Pandemi sürecinin ev hanımlarında meydana getirdiği olumsuz etkileri azaltmaya çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevrim içi el sanatları kurslarını başlattı.

Covid-19 pandemisi ile birlikte herkesin olduğu gibi ev hanımlarının da gündelik düzeninde değişiklikler meydana geldi. Ev işleriyle ve çocukların sorumluluklarıyla geçirilen aylar, ev hanımlarının yüklerini daha da artırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, salgın sürecinde ev hanımlarına daha fazla destek olabilmek adına çevrim içi olarak hizmetlerine devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün bünyesinde faaliyetlerini sürdüren "Anne Şehir" projesi kapsamında çevrim içi spor egzersizleri, okul öncesi programı, psikolojik destek ve söyleşi programları gerçekleştirildi.

Çevrimiçi el sanatları kursları başladı

Korona virüs pandemisi nedeniyle kadınlara yönelik faaliyetlerini çevrim içi olarak yürüten Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, vakitlerinin çoğunu evde geçirmek durumunda kalan ev hanımlarının can sıkıntılarını gidermek ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amacıyla son olarak çevrim içi el sanatları kurslarını başlattı. Amigurumi (örgü oyuncak sanatı), Makrome (düğüm tekniği), el yapımı çanta, örgü kıyafet gibi alanlarda verilen kurslara kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Kolay bulunabilir malzemelerle ve en az maliyetle yapılabilen ürünlerin seçildiği kurslar, 8-10 kişilik gruplar şeklinde yapılıyor. - KOCAELİ

Ev hanımları için çevrimiçi el sanatları kursları
Ev hanımları için çevrimiçi el sanatları kursları
Ev hanımları için çevrimiçi el sanatları kursları

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Pandemi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ev hanımları için çevrimiçi el sanatları kursları - Son Dakika


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