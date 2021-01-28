Ev hanımları ile yaptıkları el emeği ürünleri tüketiciye sunuyorlar - Son Dakika

Ev hanımları ile yaptıkları el emeği ürünleri tüketiciye sunuyorlar

28.01.2021 12:10

Ev hanımları ile yaptıkları el emeği ürünleri tüketiciye sunuyorlar Karabük'te El Emeği Kadın Girişimci, Üretim ve İşletme Kooperatifi (ELEK), çalışmayan kadınların evlerinde belli kriterlerde ürettikleri ürünleri pazarlaması konusunda yardımcı oluyor.

Ev hanımları ile yaptıkları el emeği ürünleri tüketiciye sunuyorlar

KARABÜK - Karabük'te El Emeği Kadın Girişimci, Üretim ve İşletme Kooperatifi (ELEK), çalışmayan kadınların evlerinde belli kriterlerde ürettikleri ürünleri pazarlaması konusunda yardımcı oluyor.

Karabük'te geçtiğimiz yıl hem gıda ürünleri hem de hediyelik eşyalar noktasında üretim sağlamak amacıyla El Emeği Kadın Girişimci, Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. 11 kadın tarafından üretimin gücüne inanarak kurulan kooperatif sayesinde ev hanımlarının aile düzenlerini bozmadan üretime katkıda bulunmaları sağlanıyor. Ev hanımlarının doğal ve el emeği ürünleri tüketiciye sunmak isteyen kooperatif ticari kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, ELEK'i ziyaret ederek gıda ve el işi atölyesinde incelemelerde bulundu.

Yapılan ürünlerin organik olması, sağlıklı olması ve öğrencilere tavsiye edilmesinin çok önemli olduğunu belirten Akbaş, "Bizi ilgilendiren kısım da İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu işin başında bir okul müdürümüz var. Okul müdürümüzün rehberliğinde bu işler yürüyor. Bu bizim açımızdan çok değerli. Çünkü bir kısım hanımefendi burada gönüllü olarak işin başında duruyor. Bir kısmı da ürettikleri ile beraber ev ekonomisine destek sağlıyorlar. O yüzden ben yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yapılan ürünlerin organik olması, sağlıklı olması ve öğrencilerimize tavsiye edilmesi de çok kıymetli" diye konuştu.

Akbaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kadın girişimcileri destekleme anlamında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kooperatifin üretimin gücüne inanılarak kurulduğunu ifade eden El Emeği Kadın Girişimci, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sabahat Güven, "Ülke ekonomisinin üreterek kalkınacağını düşünen arkadaşlarımız. Yerel üretim ile birlikte tarımı da desteklemek istiyoruz. Bunu yaparken de özellikle ev hanımlarının aile düzenlerini bozmadan üretime katkıda bulunmalarını istiyoruz. Mesela kadınlarımız her gün gelmek zorunda değil. Kendilerine uygun olan belli günler gelebilirler. Yarım gün veya tam gün gelebilirler. Onların aile düzenlerini bozmayacak, ev sorunlarını da aksatmayacak şekilde çalışmalarımıza katılabiliyorlar" dedi.

Üretilen ürünlerin hem el sanatlarında hem gıda da Karabük'e özgü ürünler olduğunu kaydeden Güven şunları söyledi: "Daha doğrusu Karabük piyasasında üretilmemiş ürünleri üretmeye çalışıyoruz. Herhangi bir yere rakip değiliz. Bizim ürettiğimiz ürünler bize has ürünler. Örneğin gıdada ürettiğimiz süt reçeli, elek gevreğimiz veya kabak tatilimiz şu anda Karabük piyasasında olmayan ürünler. Biz bu ürünlerle Karabük'te ticari hayata girmek istiyoruz. Girdiğimiz zaman da üreten kadınlara destek vermek istiyoruz. Ürünlerimizin ham maddelerini yararlı kaynaklardan elde ediyoruz. İlçelerimizden alıyoruz. Böylece hanımlarımız da bir ev geçindiremeseler bile bir cep harçlığı bir pazar parasını sağlamaya çalışıyoruz."

Ev hanımları ile yaptıkları el emeği ürünleri tüketiciye sunuyorlar
Ev hanımları ile yaptıkları el emeği ürünleri tüketiciye sunuyorlar
Ev hanımları ile yaptıkları el emeği ürünleri tüketiciye sunuyorlar
Ev hanımları ile yaptıkları el emeği ürünleri tüketiciye sunuyorlar

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kooperatif, Karabük, Okul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ev hanımları ile yaptıkları el emeği ürünleri tüketiciye sunuyorlar - Son Dakika


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