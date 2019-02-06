Ev Hanımları Önce Fitness Sonra Piknik Yapıyor

Hafta sonları ise Belgrad Ormanı Kirazlıbent Piknilk Alanı'nda şehrin gürültüsünden uzakta kuş cıvıltıları arasında değerlendiren ev hanımları fitness ve yürüyüşün ardından piknik yaparak hem keyifli hem de yararlı zaman geçiriyor.

Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde hizmete açılan Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor. Eşini işe çocuğunu okula gönderen ev hanımları arta kalan zamanı aerobikten pilatese kadar çok yönlü spor etkinliklerini bünyesinde barındıran spor kompleksinde değerlendiriyor.

Kadınlar tarafından en çok tercih edilen fitness oluyor. Kimi fazla kilolarından kurtularak sağlıklı bir bedene kavuşmak kimi de daha düzgün bir duruş ve fit görünüm için fitness yapıyor. Genç yaşlı her yaştan kadın hem spor yapıyor hem de komşuluk bağlarını güçlendiriyor.

"Şehrin gürültüsünden uzakta kuş sesleri arasında yürüyüş yapıyorlar"

Kadınlar güzel havalarda hafta sonlarını ise ormanlık alanda değerlendiriyor. Belgrad Ormanı Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı'nda erken saatte bir araya gelen sporseverler, hocalarının gözetiminde ısınma hareketleriyle spor yapmaya başlıyor. Ardından şehrin gürültüsünden ve stresten uzakta kuş sesleri arasında hafif tempolu yürüyüş gerçekleştiriliyor. Trekking sonrası ise fitness yaparak günlük egzersizlerini tamamlıyorlar.

Doğada spor yapmanın tadını çıkarın kadınlar, daha sonra sofralarını kurup hep birlikte evlerinden getirdikleri yiyeceklerle kahvaltılarını yapıyor. Şenlik havasında geçen günün sonunda katılımcılar, anı ölümsüzleştirerek hatıra fotoğrafı çekiyorlar