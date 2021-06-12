Ev hanımları, önce üretici sonra ihracatçı oldular

Sivas Valiliği desteği ile kurulan kadın kooperatifine üye ev hanımları, önce üretici şimdi ise ihracatçı oldular.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın öncülüğünde kurulan Altınyayla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kısa sürede elde ettiği başarı ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 4 ay önce 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kurulan kooperatife üye kadınlar ürettikleri yöresel ürünlerle dikkat çekti. Hızlı büyüyen ve gelişen kooperatif geçtiğimiz gün ilk ihracatını gerçekleştirdi. Törenler ve dualar ile gerçekleştirilen ilk ihracatta Hollanda'ya; madımak, erişte ve mantı çeşitleri gönderildi. Anadolu yemek kültürünü ve el emeği ürünleri Avrupa pazarına açan kadınlar ilerleyen gülerde diğer Avrupa ülkelerine de ürün göndermeye hazırlanıyor.

İlk ihracat için düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve kooperatif üyeleri katıldı. İlçe müftüsü törende dua ettirdi. Burada konuşan İlçe Kaymakamı Kahraman, "Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın destekleri ile kurulan kadın kooperatifimizin ne kadar güzel işler yaptığını hep birlikte gördük. Bugün yaklaşık 600 kiloluk ürünü Hollanda'ya gönderilmek üzere Konya'ya gönderiyoruz. Desteği olan herkese teşekkür ediyoruz. Ancak burada en büyük başarı emekçi kadınlarımızın. Onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Burada yapılan kolay bir iş değil. Sürdürülebilir olması da çok önemli. 4 aydır gece gündüz çalıştılar. Bu başarıların devamını diliyoruz. Biz her zaman yanlarında olacağız." dedi.

Kooperatif üyesi Zeynep Yerlikaya ise yaptığı açıklamada, "Kooperatifimizi 2021 yılı Mart ayında sayın valimizin desteği ile kurduk. İlk önce mantı, kavurga gibi ürünler ürettik. Bir üyemizin tavsiyesi ile Hollanda'ya gönderilmek üzere mantı, erişte ve mantı ürettik. Bugün bu ürünlerimiz Hollanda'ya gönderiyoruz. 8 arkadaşız ve bugün çok mutluyuz." Dedi. - SİVAS