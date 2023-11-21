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Meclis'e sunulacak torba yasa ile ev hanımlarına emeklilik imkanı tanınacak - Son Dakika

Meclis'e sunulacak torba yasa ile ev hanımlarına emeklilik imkanı tanınacak

Milyonlarca ev hanımını yakından ilgilendiren torba yasa teklifi Meclis'e geliyor. Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu açılacak.

21.11.2023 - 18:01,  Güncelleme: 18:06
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Milyonları ilgilendiren yeni torba yasa düzenlemesi Meclis gündemine geliyor. Torba yasa teklifinde en dikkat çeken başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik imkanı. Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

DEVLETTEN PRİM DESTEĞİ

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

4 ADIMDA KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek. İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Sigorta, Kadın, Eğitim, Yaşam, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Meclis'e sunulacak torba yasa ile ev hanımlarına emeklilik imkanı tanınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis'e sunulacak torba yasa ile ev hanımlarına emeklilik imkanı tanınacak - Son Dakika
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