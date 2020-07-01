Ev hanımlarının el örgüsü "Meriç Bebeği" satışa sunuldu - Son Dakika

Meriç Kaymakamlığı koordinasyonunda, Meriç Halk Eğitim Merkezi tarafından, ev hanımlarının istihdama katılmasını sağlamak amacıyla başlatılan "Meriç Bebeği" projesinde hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçenin tanıtımını artırmak ve ev hanımlarına ek gelir sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede kadınlar tarafından örülen ilçeye özgü süs bebekler, Halk Eğitim Merkezi satış ofisinde satılmaya başlandı.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçenin önemli tarım ürünlerinden pirinç ve yer fıstığının da tanıtımı yapılan süs bebeklerin turistik bir değer olduğunu belirtti.

Edirnelileri ürünlerden satın alarak, tanıtıma ve kadın emeğine katkıda bulunmaya davet eden Güngör, şunları kaydetti:

"Bu projeyle ilçemizin değerlerinin, ilçemizin, Edirne ve Trakya'nın yöresel kıyafetlerinin ve ürünlerinin tanınmasını, ayrıca bize özgü turistik hediyelik bir simge oluşturulmasını istiyoruz. Proje, tanıtıma ve kadın istihdamına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda usta öğreticilerimize, Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz."