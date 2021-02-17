Ev hanımlarının 'Mandalina reçeli' raflardaki yerini aldı - Son Dakika

Ev hanımlarının 'Mandalina reçeli' raflardaki yerini aldı

17.02.2021 11:41
Ev hanımlarının 'Mandalina reçeli' raflardaki yerini aldı, System.String[]

Rize'nin Kalkandere Kaymakamlığı ilçede yaşayan ev hanımları için 'El emeği göz nuru mandalina reçeli' adı altında bir proje başlattı.

Rize'nin Kalkandere Kaymakamlığı ilçede yaşayan ev hanımları için 'El emeği göz nuru mandalina reçeli' adı altında bir proje başlattı. Başlatılan proje kapsamında pişirilen reçeller ise tezgahlardaki yerlerini aldı.

Rize'nin Kalkandere ilçesi Kaymakamlığı tarafından ilçede yaşayan ekonomik yönden dezavantajlı vatandaşların kalkınmasına destek olmak amacıyla 'El Emeği Göz Nuru Mandalina Reçeli Projesi' hayata geçirildi. İlçe Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde gerçekleştirilen projede Kalkandere'nin bahçelerinde yetiştirilen yerli mandalinalar ile reçel yapımında herhangi bir katkı maddesi karıştırılmadan tamamen yöresel pişirme teknikleri kullanıldı ve üretilen reçel kavanozlarında yöreye ait kültürel malzemelere yer verildi.

Gerçekleştirilen proje ile ilçe sakinlerinden 8 ev hanımı görev alırken, proje kapsamında satışa sunulmak üzere mandalina reçeli üretimi gerçekleştirildi. İlçe merkezinde bulunan marketlerde satışa sunulan reçellerden elde edilecek tüm gelirin projede yer alan ekonomik yönden dezavantajlı ev hanımlarına dağıtılması planlanıyor.

Proje hakkında açıklama yapan Kalkandere Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu "İlçemizde yaşayan ekonomik yönden dezavantajlı ev hanımlarımıza bir nebze olsun destek olabilmek ve farkındalık oluşturabilmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde El Emeği Göz Nuru Mandalina Reçeli Projesini hayata geçirdik. Projede ilçemizde yetişen mandalinaları ve ilçenin kültürel malzemelerini kullandık. Bu projede bir ticari hareket başlatma amacı gütmüyoruz. Amacımız bir nebze olsun ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi kadınlarımıza destek olabilmek ve bu desteği bir yardım, bir bağış şeklinde değil de tamamen kendi alın terleri ile kazanarak, öz güvenlerini, verdikleri emeği hissederek sağlamak. Projemizde bizlere destek veren, çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - RİZE

Ev hanımlarının 'Mandalina reçeli' raflardaki yerini aldı
Ev hanımlarının 'Mandalina reçeli' raflardaki yerini aldı
Ev hanımlarının 'Mandalina reçeli' raflardaki yerini aldı
Ev hanımlarının 'Mandalina reçeli' raflardaki yerini aldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ev hanımlarının 'Mandalina reçeli' raflardaki yerini aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cem Adrian'ın gömleği için bıraktığı linkten köy okullarına yardım sayfası çıktı İstanbul'da kar yağışıyla ilgili tahminlerde değişiklik: Cuma sabahına kadar devam edecek Mehmet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor "Ekrem başkan, Barcelona-PSG maçını izle" diyen takipçisine İmamoğlu'ndan yanıt: Ozan Kabak'ı izliyorum Efsane ismin kızından İbrahim Tatlıses'e tazminat davası Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" demesi provokasyondur Marketlerde yeni dönem! Nüfus ve satış sınırlandırılması gündemde 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti
Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2 yıllık yeni sözleşme önerecek Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2 yıllık yeni sözleşme önerecek         
11:32
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Mesut Özil tezahürat yaparak yolculuk etti, taraftar paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu Mesut Özil tezahürat yaparak yolculuk etti, taraftar paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu         
11:01
Klibindeki tabut sahnesinden etkilenen Kosova'nın Lady Gaga'sı Asya Gashi, Müslüman oldu Klibindeki tabut sahnesinden etkilenen Kosova'nın Lady Gaga'sı Asya Gashi, Müslüman oldu         
10:34
Lunaparkta korkunç kaza! Salıncaklar yere düştü, kaza anı amatör kameraya yansıdı Lunaparkta korkunç kaza! Salıncaklar yere düştü, kaza anı amatör kameraya yansıdı         
10:28
Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don         
10:02
Sokak ortasında gazeteciye kanlı pusu! Anbean kamerada Sokak ortasında gazeteciye kanlı pusu! Anbean kamerada         
09:45
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var         
08:28
Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı         
00:33
Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi         
20:21
Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor         
20:00
Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü         
19:28
Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu         
18:55
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş         
16:56
Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist         
16:48
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 11:45:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ev hanımlarının 'Mandalina reçeli' raflardaki yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei