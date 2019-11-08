Ev hanımlarının üretim kooperatifi törenle açıldı

Edirne'nin Havsa ilçesinde, yedi ev hanımının Valilik ve belediyenin desteğiyle hayata geçirdiği üretim kooperatifi, törenle açıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kadınların üretime katılmasının önemli olduğunu söyledi.

Ev hanımları Hülya Tuncer, Emine Öztürk, Havva Bölge, Erdeniz Asma, İlknur Testereci, Gülce Nalbant ve Gönül Arap'ın, 45 gün önce Valiliği ziyaret ettiğini anlatan Canalp, "Bize isteklerini, hayallerini anlattılar. 45 gün içerisinde biz de burayı faaliyete geçirdik. Önümüzdeki dönemde bu kooperatifin üye sayısı inşallah artacak. Havsa'nın kadınları Edirne'deki kadınlar gibi üye sayısını artırarak kendi üretmiş oldukları ürünleri sunacaklar. Kadınlar hem kendi ailelerine hem de ulusal ekonomiye katkı sağlayacak." diye konuştu.

Keşan, Enez, Uzunköprü ilçelerinde de benzer çalışmaların devam ettiğini aktaran Canalp, "Önümüzdeki dönemde sınır kapılarımıza yakın yerlerde pazarlama ünitelerini kuracağız. Kadınlarımızın ürettikleriyle de ekonomiye katkı sağlayacağız." dedi.

Kooperatif Başkanı Hülya Tuncer ise kooperatif fikrinin, ev hanımlarıyla yaptıkları haftalık gün etkinliğinde ortaya çıktığını ifade etti.

Tuncer, "Kendi imkanlarımızla atölyemizi düzenlemek istedik ama bu bizi aşınca Vali Bey'e gittik. Sağ olsun bizi kırmadılar. Edirne Valiliği ve Havsa Belediyesinin katkılarıyla kooperatifimizi kurduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Canalp ve beraberindekiler kooperatifin üretim tesisini gezdi.

Törene, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan ve ev hanımları katıldı.

Kooperatifte tarhana, erişte, turşu, reçel ve kahvaltılık üretilecek.