Ev hanımlığından iş kadınlığına - Son Dakika

Ev hanımlığından iş kadınlığına

12.12.2020 10:34

Ev hanımlığından iş kadınlığına Belediyenin verdiği dikiş makinesi geçim kaynağı oldu Şahinbey Belediyesinin sosyal tesisinde aldığı mefruşat kursuyla hayatı değişen ev hanımlığından iş kadını olma yoluna giren Arife Çağlar, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun hediye ettiği dikiş makinesinden ürettiği...

Ev hanımlığından iş kadınlığına

Belediyenin verdiği dikiş makinesi geçim kaynağı oldu

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesinin sosyal tesisinde aldığı mefruşat kursuyla hayatı değişen ev hanımlığından iş kadını olma yoluna giren Arife Çağlar, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun hediye ettiği dikiş makinesinden ürettiği el işlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Gaziantep'te yaşayan 3 çocuk annesi Arife Çağlar'ın hayatı Şahinbey Belediyesine ait 300 Evler Sosyal Tesisinde gördüğü mefruşat kursuyla değişti. Mefruşat kursunda aldığı eğitimin ardından belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun hediye ettiği dikiş makinesiyle evinin bir köşesini adeta atölyeye dönüştüren Çağlar, evinde diktiği el işi ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Belediyeden aldığı desteklerle iş kadını olma yolunda ilerleyen Çağlar'ın, şimdiki hedefi ise evde yaptığı işi kendi iş yerine taşımak. Şahinbey Belediyesi'nin sosyal tesisine attığı bir adımın arkasının çok güzel geldiğini aktaran Çağlar, "Kendime küçükte olsa bir dükkan açmayı istiyorum. Ufak bir çeyizci dükkanı neden olmasın?" dedi.

"Evime ekonomik anlamda katkı sağlıyorum"

Mefruşat kursuna giderek dikiş nakış öğrendiğini anlatan Çağlar, kursu oğlunu ana sınıfına götürüp getirirken gördüğünü söyledi. Meslek edinme kursuna yazılıp hem kendisini geliştirmek hem de zamanını dolu geçirmek istediğini paylaşan Çağlar, "Tabi iş öğrenip güzel bir çevre de edinmek istiyordum. Kendimi bu işte geliştirdim. Dışarıda anlaşmalı olduğum birkaç yere ufak tefek işler yapıyorum. Evime ekonomik anlamda katkı sağlıyorum. Çocuklarımı büyütüyorum. Açık öğretim üzerinden de liseyi okumaya devam ediyorum. Liseyi bitirmek üzereyim. Allah kısmet ederse inşallah usta öğretici belgesi alıp bunu meslek olarak yapmakta istiyorum. Öğrendiğim bu bilgileri başka kadınlara da aktarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Şuan kendi iş yerimi açma hayalim var"

Belediye Başkanının hediye ettiği dikiş makinesiyle evinde rahat rahat dikiş yapabildiğini ifade eden Çağlar, o makine sayesinde kendi parasını kazandığını vurguladı. Çok güzel ürünler çıkarmaya gayret ettiğini sözlerine ekleyen Çağlar, "Bir kadın olarak kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum. Ürettiğim el işlerini arkadaş çevreme satıyorum. Onlarda tanıdıklarını bana yönlendiriyor. Daha çok genç kızların çeyizleri için gerekli olan el işlerini dikiyorum. Kızlar çeyizlik ürünleri hazırlatmak istiyor. Allah kısmet ederse kendi iş yerimi de açmak istiyorum. Şuan kendi iş yerimi açma hayalimde var. Bu işte yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Belki ileride daha da büyük bir yer neden olmasın? Şahinbey'de yaşayan kadınlar zamanlarını değerlendirsinler. Hiçbir şey olmasa bile bir iğne oyası işi yapsınlar. Belediyeye ait kurslara gelip kendilerini geliştirsinler. İnşallah liseden mezun olduktan sonra Şahinbey Belediyesinde usta öğretici olarak çalışmayı çok isterim. Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi Çağlar'ın özverili çalışmasına destek olabilmek ve daha rahat şartlarda evinde çalışabilmesi için ona oturma grubu, çamaşır makinesi ve soba da hediye etti.

Ev hanımlığından iş kadınlığına
Ev hanımlığından iş kadınlığına
Ev hanımlığından iş kadınlığına
Ev hanımlığından iş kadınlığına
Ev hanımlığından iş kadınlığına

Mehmet Tahmazoğlu, Çağlar Başkan, Şahinbey, Arife, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ev hanımlığından iş kadınlığına - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Vatandaşlar evlerinden bile çıkamıyor! Düzce'deki aşırı hava kirliliğinin nedeni araştırılıyor Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı
CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre         
11:34
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Görüntü İstanbul'dan! Hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı Görüntü İstanbul'dan! Hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı         
10:23
Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı         
10:13
Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı         
09:37
'İntikam eylemi' hazırlığı yapıyorlardı! Kritik binaları kana bulayacak DEAŞ'lı teröristler yakalandı 'İntikam eylemi' hazırlığı yapıyorlardı! Kritik binaları kana bulayacak DEAŞ'lı teröristler yakalandı         
09:33
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu         
02:45
Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi         
01:49
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var         
11:11
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 11:58:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ev hanımlığından iş kadınlığına - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei