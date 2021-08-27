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Ev hanımlığından patronluğa uzanan başarı hikayesi - Son Dakika

Ev hanımlığından patronluğa uzanan başarı hikayesi

27.08.2021 15:25

Ev hanımlığından patronluğa uzanan başarı hikayesi 4 yıl öncesine kadar evde oturan genç girişimci Seda Tutulmaz, kurduğu butik firmasıyla 15 kadına iş imkanı sağlıyor Ev hanımı Seda Tutulmaz en büyük hayali olan iş hayatına internet üzerinden kıyafet satışıyla başladı.

Ev hanımlığından patronluğa uzanan başarı hikayesi

4 yıl öncesine kadar evde oturan genç girişimci Seda Tutulmaz, kurduğu butik firmasıyla 15 kadına iş imkanı sağlıyor

İSTANBUL - Ev hanımı Seda Tutulmaz en büyük hayali olan iş hayatına internet üzerinden kıyafet satışıyla başladı. Şimdi modelliğini de kendi yaptığı firmasında ürettiği ürünlerle 15 genç kadına iş imkanı sağlıyor.

Bundan 4 yıl öncesine kadar ev hanımı olan Seda Tutulmaz, en büyük hayalinin peşinden koşarak iş hayatına atıldı. Genç girişimci kadın, açtığı butik ile şimdi de 15 genç kadına iş imkanı sağlayan bir firmanın sahibi oldu. Hayallerinin peşinden koşan ve her gün daha fazla çalışarak bugünlere geldiğini belirten Tutulmaz, kendi gibi hayalleri olan kadınlara hayallerinin peşinden gitme çağrısı yapıyor.

Özellikle sektörde az bulunan büyük beden tekstil ürünlerini üreten ve bunları internet üzerinden modelliğini de kendi yaparak satışını yapan Tutulmaz, evde oturan kadınlara örnek olmak istediğini söylüyor.

Su Butik firmasıyla genç kadınlara iş imkanı sağlayan Tutulmaz, "Kadınlar da her kesime hitap eden ürünlerimiz mevcut. En önemli özelliğimiz biz ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz ve 36 bedenden 54 bedene kadar tüm kadınlarımıza hitap edebiliyoruz. Aynı zamanda tüm ürünlerimizi şeffaf kargoyla gönderiyoruz. Bu nedenle müşterilerimiz tüm ürünleri gönül rahatlığıyla alabiliyor. Bu fikir yaklaşık 4 yıl önce iş kadını olmak ve evde oturan kadınlara örnek olmak için bir karar aldım. İşletmemi KOSGEB'ten de destek alarak kısa sürede büyüttüm. Şuan 10- 15 arası kadına ve gence burada iş imkanı sağladım. İnsanlar beni çok olumlu karşıladı. Ürünleri kendim tanıttığım için onlar beni fazlaca sempatik buldu. Bu nedenle çok talep oluyor. Günde 500'e yakın kargomuz oluyor. Ayda 15 bin kargomuz çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İşe başlarken ailesinden büyük destek gördüğünü söyleyen Tutulmaz, "Bu işi yapabileceğimi biliyorlardı ben de bunu başardım ve şuan çok başarılı bir iş kadını olarak kendimi görüyorum. Aynı zamanda evdeki hanımlara da örnek olmak istiyorum. Bu şekilde iş yeri kurmak isteyen hanımlarımız kendilerine güvenerek böyle bir adım atabilirler. Evde beklemesinler. Hayallerinde ne varsa bunu gerçekleştirebilirler. Ben hayal ettim ve gerçekleştirdim bunun için de kendimle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Ev hanımlığından patronluğa uzanan başarı hikayesi
Ev hanımlığından patronluğa uzanan başarı hikayesi
Ev hanımlığından patronluğa uzanan başarı hikayesi
Ev hanımlığından patronluğa uzanan başarı hikayesi
Ev hanımlığından patronluğa uzanan başarı hikayesi
Ev hanımlığından patronluğa uzanan başarı hikayesi

Genel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ev hanımlığından patronluğa uzanan başarı hikayesi - Son Dakika


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