Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı şarkıcı Gülşen 25 Ağustos'ta tutuklandı. Gülşen, dört gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi 'nden 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edildi. Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül 'de kaldırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne geldi. Gülşen karakolda imza verdikten sonra 14.40 sıralarında polis merkezinden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Gülşen, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EV HAPSİ KALDIRILAN GÜLŞEN KARAKOLDA İMZA VERDİ - Son Dakika

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