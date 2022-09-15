Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen karakola imza vermeye gitti - Son Dakika
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Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen karakola imza vermeye gitti

15.09.2022 15:19

Konserinde imam hatiplilere söylediği sözler nedeniyle önce tutuklana sonra ev hapsine karar verilen Gülşen'in geçtiğimiz günlerde cezası kaldırıldı. Denetimli serbestlik verilen şarkıcı, Levent Polis Merkezi'ne imza vermeye gitti.

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle konutu terk etmemek şartıyla 29 Ağustos'ta tahliye edilen Gülşen Çolakoğlu'nun ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti. Gülşen hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilmişti.

İLK İMZASINI VERDİ

Ünlü şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne geldi. Gülşen karakolda imza verdikten sonra 14.40 sıralarında polis merkezinden ayrıldı.

Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi

HER PERŞEMBE KARAKOLDA İMZA ATACAK

Gülşen'in avukatı Emek Emre, iddianamenin İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından ev hapsinin kaldırılması için talepte bulunmuştu. Talebi üst mahkeme değerlendirdi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos tarihinden beri ev hapsinde olan Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme gerekçesinde, sanığa yüklenen suçun niteliği ve sanığa yüklenen TCK 216/1. maddesi kapsamındaki suçun cezasının alt ve üst sınırlarının 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor olması, sanık hakkında devamına karar verilen konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahiyeti, CMK 109. madde uyarınca "konutu terk etmemek yükümlülüğü altında geçen her iki gün, cezanın mahsubunda bir gün olarak dikkate alınır" şeklindeki yasal düzenleme ve suçta ve cezada orantılılık ilkesi hep birlikte değerlendirildiğinde, sanık avukatlarının itirazlarını kısmen kabul ettiğini belirtti. Ayrıca mahkeme, Gülşen hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı da konuldu.

Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi

21 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Gülşen, 21 Ekim'de İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Gülşen'in "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi
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Ev hapsi kaldırılan Gülşen'den yeni karar! Onlarca konseri iptal etti Ev hapsi kaldırılan Gülşen'den yeni karar! Onlarca konseri iptal etti EV HAPSİ KALDIRILAN GÜLŞEN KARAKOLDA İMZA VERDİ EV HAPSİ KALDIRILAN GÜLŞEN KARAKOLDA İMZA VERDİ
Kaynak: DHA

Gülşen, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen karakola imza vermeye gitti - Son Dakika

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