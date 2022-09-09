Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen hakkında "ikametgahını taşıdı" iddiası! İstanbul'dan Bodrum'a aldırmış - Son Dakika
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Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen hakkında "ikametgahını taşıdı" iddiası! İstanbul'dan Bodrum'a aldırmış

09.09.2022 10:19
Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen hakkında "ikametgahını taşıdı" iddiası! İstanbul'dan Bodrum'a aldırmış

İmam hatiplilere yönelik söylediği sözleri sebebiyle tutuklanan, daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye olan şarkıcı Gülşen hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Gülşen'in ev hapsi cezasının kesinleştiği gün ikametgah değişikliğine gittiği ve adresinin İstanbul'dan Bodrum'a taşıdığı öne sürüldü.

Şarkıcı Gülşen, nisan ayındaki bir konserinde imam hatip mezunları ile ilgili söylediği sözler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 4 gün cezaevinde kalan şarkıcı, daha sonrasında tahliye edilmesinin ardından "ev hapsi" cezasına çarptırılmıştı. Gülşen hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

EV HAPSİ CEZASININ KESİNLEŞTİĞİ GÜN ADRESİNİ BODRUM'A ALDIRMIŞ

Gazeteci Talat Atilla, sosyal medya hesabından Gülşen'le ilgili bir detay paylaştı. Gülşen'in ev hapsi cezası olduğu gün nüfusunun İstanbul'dan Bodrum'a alındığı ileri sürdü.

Talat Atilla'nın konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

"Şarkıcı Gülşen ev hapsi şartı ile tahliye olunca özel uçakla geldiği Bodrum'da ev hapsini geçiriyor. Çünkü… Ev hapsi cezası aldığı gün Gülşen'in nüfusu İstanbul'dan Bodrum'a alındı."

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Ev hapsi, Gülşen, Bodrum, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen hakkında "ikametgahını taşıdı" iddiası! İstanbul'dan Bodrum'a aldırmış - Son Dakika
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