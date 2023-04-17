KÖPEĞİ ARACINA BİNDİREN SERVİS ŞOFÖRÜNE EV HAPSİ VE YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI - Son Dakika
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KÖPEĞİ ARACINA BİNDİREN SERVİS ŞOFÖRÜNE EV HAPSİ VE YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI

17.04.2023 22:25

Köpeği aracına bindiren servis şoförüne cinsel saldırı iddiasıyla gözaltı (2)Antalya'da sokak köpeğini aracına bindirip cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli O.Ü., işlemlerin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

Köpeği aracına bindiren servis şoförüne cinsel saldırı iddiasıyla gözaltı (2)

Antalya'da sokak köpeğini aracına bindirip cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli O.Ü., işlemlerin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen O.Ü.'ye ev hapsi ve yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

BEL SOĞUKLUĞU TEDAVİSİ İÇİN CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Karar sonrasında Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Ilgaz Ayça Yaz, Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkan Yardımcısı İnci İrem Öğünç ve Antalya Barosu Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Adliyesi girişinde açıklama yaptı. Sürecin takipçisi olduklarını belirten Avukat Yaz, Maalesef ki savcılık adli kontrol ile incelemeye Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Bu adli kontrol durumunda verilecek en yüksek ev hapsi ve yurt dışı yasağı verildi. Aynı şekilde dosyada ses kaydı mevcut. Ses kaydında şüpheli suçunu ikrar ediyor. Bel soğukluğu tedavisi olması nedeniyle bir doktor önerisi olduğunu söyleyerek köpeğe cinsel istismarda bulunduğunu belirtiyor. Dosyada ikrar var. Davanın açılmasıyla beraber takibini yapacağız dedi.

'HAYVANLAR ADINA HÜSRAN'

Hayvan aktivistleri ise karara tepki gösterdi. Hayvan aktivisti Jale Ünsal, Bizim istediğimiz sonuç bu değildi. Köpeği zaten bulamıyoruz asla da yerini öğrenemiyoruz. Öldü mü atıldı mı bilmiyoruz. Köpek bulunmadığı için delil de yok. Köpeği öldürüp öldürmediğini, nereye attığını söylemediği için karar böyle oldu. Çok üzgünüz. Hayvanlar adına yine bir hüsran oldu diye konuştu.

'ALLAH'INDAN BULSUN'

Cesur adlı köpeğe 5 yıldır sokakta baktığını anlatan Belma Uğur, Tüm bilgileri polise ulaştırdım. Bundan sonra ceza almasını çok istiyorum. Cesur için bir umudum yok. Öldürüldüğünü düşünüyorum. Allah'ından bulsun. Çok hayvan öldürdüğünü düşünüyorum dedi.Servis şoförünün şirket avukatı Şenay Ektiren ise şirket adına gereken tüm işlemlerin yapıldığını açıkladı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel KÖPEĞİ ARACINA BİNDİREN SERVİS ŞOFÖRÜNE EV HAPSİ VE YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÖPEĞİ ARACINA BİNDİREN SERVİS ŞOFÖRÜNE EV HAPSİ VE YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI - Son Dakika
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