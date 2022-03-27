Ev hapsi verilen suç örgütü üyesi 10 şüpheliden 9'una itiraz üzerine tutuklama - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan ve ev hapsi verilen 10 kişiden 9'una, savcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı çıktı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma, nitelikli tehdit, kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 10'u ise çıkarıldıkları mahkemede ev hapsi tedbiriyle salıverildi. Savcılığın karara itirazı üzerine şüphelilerden D.A., T.H., P.T., M.A., M.S., M.K., M.F.A., P.A.U ve B.İ.T.'nin tutuklanmasına, şüpheli T.H.'nin ise ev hapsi cezasının devamına karar verildi. Bu kişilerden yeniden 7'si gözaltına alındı, 2'si ise aranıyor.