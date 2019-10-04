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Ev hapsinde kapkaç yaptı

1 saat önce

MERSİN'de yağma ve gasp suçundan birçok sabıkası bulunan E.H., ev hapsinde olmasına rağmen dışarıya çıkıp kapkaç yaparken, güvenlik kameralarına yakalandı.

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MERSİN'de yağma ve gasp suçundan birçok sabıkası bulunan E.H., ev hapsinde olmasına rağmen dışarıya çıkıp kapkaç yaparken, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Müftü Deresi civarındaki yürüyüş yolunda meydana geldi. S.D, yürüyüş yolundaki bankta oturduğu sırasında yanına gelerek sohbet eden bir kişinin, içerisinde 711 lira olan poşetini alıp kaçtığı iddiasıyla polise başvurdu.
Şikayet üzerine soruşturma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki bir güvenlik kamerasının kapkaç anını kaydettiğini belirledi. Kayıtları inceleyen polis, görüntülerdeki kişinin, yağma ve gasp suçlarından sabıkaları bulunan ve 10 gün önce ev hapsi cezası verilen E.H. olduğunu belirlendi.
GAZETECİLERE HAKARET
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlı adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin, 'Neden yaptınız?' sorusu üzerine, 'Anana sor, anan daha iyi bilir' diye cevap verdi. Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Hamidiye, Akdeniz, Müftü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:40 Kaynak: DHA
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