Ev hapsinde tutulan Ugandalı muhalif lider, hükümeti BM'ye şikayet etti - Son Dakika

Uganda'da başkanlık seçimlerini kaybeden muhalif lider Robert Kyagulanyi, günlerdir keyfi şekilde ev hapsinde tutulması üzerine Nijeryalı insan hakları avukatı Femi Falana'nın kendisi adına Birleşmiş Milletlere (BM) suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Kyagulanyi, Twitter'den yaptığı açıklamada, Falana'nın, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubuna Uganda hükümetini şikayet ettiğini belirtti.

Şikayet dilekçesinde, Kyagulanyi ve eşinin hiçbir suç isnat edilmeden günlerdir tutuklu halde oldukları, asker ve polis tarafından evlerine yeterli gıda gönderilmesine dahi izin verilmediği aktarıldı.

Öte yandan, eve girmesine müsade edilmeyen Kyagulanyi'nin avukatı Anthony Wameri, Kampala'daki Yüksek Mahkemeye müvekkilinin serbest kalması için başvuruda bulunduğunu ve dosyanın yarın inceleneceğini söyledi.

Kyagulanyi, seçimin yapıldığı 14 Ocak'tan bu yana ev hapsinde tutuluyor.

Uganda'da muhalefet seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, seçimde koltuğunu korudu.

Seçim Komisyonuna göre, Ulusal Direniş Hareketinin (NRM) adayı Museveni, 6. kez devlet başkanı oldu.

Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, "Bobi Wine" olarak bilinen büyük rakibi Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü aldı.

Kyagulanyi, seçimde hile yapıldığını öne sürerek sonuçları kabul etmediklerini belirtmişti.

Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.