Ev hapsindeki ABD konsolosluk çalışanı serbest
2 saat önce
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada "konutu terk etmemesi" şeklindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:38
ABD'nin İstanbul
Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada "konutu terk etmemesi" şeklindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verildi.
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