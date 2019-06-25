Son Dakika Haberleri: Ev hapsindeki ABD konsolosluk çalışanı serbest
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Ev hapsindeki ABD konsolosluk çalışanı serbest

2 saat önce

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada "konutu terk etmemesi" şeklindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verildi.

Ev hapsindeki ABD konsolosluk çalışanı serbest, System.String[]
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada "konutu terk etmemesi" şeklindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:38 
yargı, terör, istanbul, ABD, Ekonomi
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