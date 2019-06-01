Son Dakika Haberleri: Ev hapsindeki çete sanığını öldüren katil zanlısı yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Ev hapsindeki çete sanığını öldüren katil zanlısı yakalandı

44 dakika önce

İzmir'de, elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken çocuğunun gözü önünde silahlı saldırıda Ahmet Kurtuluş'u öldüren şüpheli Y.T., yakalandı.

Ev hapsindeki çete sanığını öldüren katil zanlısı yakalandı, System.String[]
İzmir'de, elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken çocuğunun gözü önünde silahlı saldırıda Ahmet Kurtuluş'u öldüren şüpheli Y.T., yakalandı. Y.T., ilk sorusunda olayda kullandığı 9 mm'lik tabancayı Alsancak'ta bir yere gömdüğünü söyledi. İzmir'de görülen "organize suç örgütü" davasının 69 sanığı arasında yer alan iş adamı Ahmet Kurtuluş (41), 30 Mayıs 2019'da akşam saatlerinde Narlıdere ilçesindeki evinde elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken, polis yeleğiyle siteye gelerek güvenliğe Denetimli Serbestlik Bürosundan geldiğini söyleyip yukarı çıkan bir kişi tarafından 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü aralarında terörle mücadele, asayiş, olay yeri inceleme ve cinayet büro olmak üzere farklı birimlerden yaklaşık 100 polisin bulunduğu bir ekip kurdu. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Karabağlar ve Bornova'daki 3 eve eş zamanlı operasyon yapıldı. Ahmet Kurtuluş'u tabancayla vurup ölümüne neden olan şüpheli Y.T. Karabağlar'da saklandığı evde yakalandı.
GÖMDÜĞÜ TABANCA BULUNDU Gözaltına alınan Y.T., Asayiş Şube Müdürlüğündeki ilk sorgusunda olayda kullandığı tabancayı Alsancak'ta bir yere gömdüğünü söyledi. Y.T.'nin ifadesinde söylediği yere giden olay yeri inceleme ekipleri, 9 mm'lik tabancayı gömüldüğü yerden çıkardı. Y.T.'ye yardım ve yataklık eden 4 kişi de Bornova ilçesindeki ev baskınlarında yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.
(Ali Gözeten/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:30 Kaynak: İHA
İzmir, Ahmet Kurtuluş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında İş adamı Ahmet Kurtuluş cinayetinde 5 gözaltı Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı Oyuncu Halit Ergenç'e trafikte saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 19:14:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ev hapsindeki çete sanığını öldüren katil zanlısı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]