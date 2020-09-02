Ev hapsindeki cinayette gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davadan dolayı ev hapsinde olan İhsan Kaan Şensoy'u önceki gece ziyarete gelen arkadaşı Erhan D., silah ile 3 el ateş ederek kaçmıştı. Jandarma tarafından yakalanan Erhan D. adliyeye sevk edilirken, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Şensoy, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Şensoy'un cenazesi, bugün Fevziye Camisi'nde, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Şensoy'un ailesi ve sevenleri katıldı.