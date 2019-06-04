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Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 tutuklama

37 dakika önce

İZMİR'de, 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol tedbiri uygulanan ve uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ahmet Kurtuluş cinayeti ile ilgili gözaltına alınan ve aralarında asli fail olduğu iddia edilen zanlının da bulunduğu 6...

Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 tutuklama, System.String[]
İZMİR'de, 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol tedbiri uygulanan ve uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ahmet Kurtuluş cinayeti ile ilgili gözaltına alınan ve aralarında asli fail olduğu iddia edilen zanlının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Geçtiğimiz günlerde Narlıdere'deki evinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ahmet Kurtuluş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstihbarat, Terör ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında asli fail olduğu öne sürülen zanlı Yener T. ile Erdal K., Hüseyin Hıfsı A., Hasan A., Uğur U. ve Barış Y. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak adam öldürme' suçlarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
EMNİYETTE SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Şüphelilerden Yener T., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek olayda kullandığını söylediği tabancanın gömülü olduğu yeri ve cinayet sırasında giydiği polis yeleğini attığı çöp konteynırı hakkında bilgi vermişti. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
Ahmet Kurtuluş, İzmir, Güncel
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